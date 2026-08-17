Korina Rivadeneira se acerca a bailar con vocalista de Rawayana, pero él la ignora en pleno concierto

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a convertirse en protagonista de un momento que rápidamente generó comentarios en redes sociales. Durante el concierto de Rawayana en Costa 21, la modelo se acercó al vocalista Beto Montenegro para bailar con él, pero el artista decidió continuar con su presentación y prácticamente la ignoró.

Korina quiso bailar con Beto Montenegro

El inesperado momento ocurrió durante el concierto de Rawayana, realizado el último fin de semana en Costa 21. Korina Rivadeneira se encontraba entre los seguidores e influencers de la banda venezolana que tuvieron la oportunidad de subir al escenario para acompañar al grupo durante su presentación.

Todo transcurría con normalidad hasta que la modelo decidió acercarse a Beto Montenegro. En ese momento, el vocalista se encontraba de espaldas al público, usando lentes negros y una camiseta de Perú, mientras continuaba interpretando una de las canciones de la agrupación.

Korina, aparentemente buscando llamar su atención, primero le tocó la espalda. Luego se colocó frente al cantante y comenzó a bailar mientras la música seguía sonando.

Beto Montenegro ignoró a Korina Rivadeneira

Tras sentir que alguien lo había tocado, Beto Montenegro volteó y observó a Korina Rivadeneira. Sin embargo, el cantante no tuvo una interacción adicional con la modelo y simplemente continuó con su presentación, mientras ella seguía bailando frente a él.

La reacción del vocalista fue tomada con humor por varios usuarios de redes sociales, quienes consideraron hilarante la situación y destacaron que el artista no habría respondido al acercamiento de Korina.

"Hasta lo tocó para que le pare bola y aún así la ignoró", comentó un usuario. Otros internautas también reaccionaron al video con mensajes como "Qué roche, ni caso le hicieron" y "Le dijo: ok señora, ya la vi".

Korina Rivadeneira disfruta su soltería

El curioso episodio ocurre luego de la separación de Korina Rivadeneira y Mario Hart. Tras el final de su relación, la influencer venezolana ha contado que se encuentra enfocada en sus actividades profesionales y familiares, además de disfrutar esta nueva etapa de su vida.

La modelo también explicó que el final de su relación con Mario Hart fue un proceso gradual y que logró superar el dolor inicial. Actualmente, ambos mantienen una buena comunicación por sus hijos.

Asimismo, Korina dejó claro que no ha cerrado las puertas al amor y que todavía cree en la posibilidad de volver a enamorarse. "Siempre voy a creer en el amor, absolutamente", sostuvo.

Así, Korina Rivadeneira protagonizó un inesperado momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21, cuando se acercó a bailar con el vocalista Beto Montenegro. Aunque el cantante volteó al notar su presencia, continuó con su presentación y la situación terminó generando divertidas reacciones.