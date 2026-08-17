Janet Barboza le responde a Ethel Pozo luego que se confirmara que no estaría en la Teletón este año

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que se diera a conocer que, Ethel Pozo no sería incluida como parte de las figuras de la Teletón de este año, la conductora de televisión, Janet Barboza le responde a la hija de Gisela Valcárcel a través de un comunicado.

¿Qué mencionaba el comunicado de Ethel Pozo?

El pasado 16 de agosto, la conductora de streaming Ethel Pozo publicó en sus redes sociales un comunicado en el expresaba su malestar y sorpresa al no ser convocada como figura para la Teletón 2026.

"El año pasado tuve además el honor de ser Ancla de la Teletón, y este año también estaba previsto que asumiera nuevamente ese rol, algo que recibí con muchísima ilusión y responsabilidad (...) Durante dicha conversación, se me comunicó que directivos de América Televisión habían informado a la organización Teletón que yo no puedo conducir ni participar como Ancla de la Teletón 2026", manifestó Ethel Pozo.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel manifestó su compromiso con la causa social y señaló que la razón por la que este año no fue considerada habría sido una decisión de los directivos de América Televisión.

"Asimismo, se me indicó que esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy, programa del que formé parte durante varios años", expresó la hiza de Gisela Valcárcel.

¿Cuál fue la respuesta de Janet Barboza?

Esta mañana, la conductora de televisión, Janet Barboza publicó también en su cuenta oficial de Instagram una imagen con un texto respondiendo al comunicado emitido por Ethel Pozo. En la comunicación se precisa que ella no habría interferido en que ninguna persona deje de participar en la Teletón. Asimismo, Barboza afirmó que no tiene conocimiento si ella misma sería parte del evento benéfico.

"Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza", publicó Janet Barboza en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Janet Barboza a través de Instagram

Finalmente, la respuesta de Janet Barboza al comunicado de Ethel Pozo deja en claro que ella no habría estado vinculada a que se tomará la decisión que la hija de Gisela Valcárcel no sea tomada en cuenta para la Teletón de este año.