Naldy Saldaña revela que La Bella Luz no la indemnizó tras denuncia y se niega a volver: "No me sentí respaldada"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña volvió a referirse a su salida de La Bella Luz y dejó clara su decisión de no regresar a la agrupación, pese a la invitación que recibió de Óscar Junior. La cantante explicó que su negativa está relacionada con la falta de respaldo que sintió durante el difícil momento que atravesó tras denunciar al exdirector musical. Además, confirmó que hasta el momento no ha recibido una indemnización por parte de la orquesta.

Naldy no quiere saber nada de La Bella Luz

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Naldy contó que Óscar Junior le abrió nuevamente las puertas de La Bella Luz luego de asumir la dirección de la agrupación. La propuesta llegó después del retiro de César Sánchez Chavesta, a quien la artista denunció por presuntos tocamientos indebidos mientras formaba parte del conjunto musical.

Sin embargo, aunque agradeció la oportunidad que tuvo dentro de La Bella Luz, la cantante decidió no aceptar la invitación. Naldy explicó que guarda buenos recuerdos de sus tres años en la orquesta, periodo en el que adquirió experiencia y creció profesionalmente, pero considera que la agrupación no actuó como esperaba cuando atravesó aquella situación.

"Yo como siempre menciono, voy a estar agradecida. En La Bella Luz yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada con lo que estaba pasando o quizá lo dijeron a su manera, pero no fue lo correcto", dijo de forma tajante.

Asimismo, la artista reveló un aspecto relacionado con su salida que hasta ahora no había detallado. Naldy señaló que no recibió ninguna indemnización económica después de dejar La Bella Luz, pese a haber trabajado durante tres años. Además, aseguró que durante ese tiempo tampoco recibió información de la empresa sobre algún monto que pudiera corresponderle.

Naldy decepcionada de sus excompañeras

La cantante también recordó que esperaba una reacción más firme de los responsables de la agrupación cuando conocieron lo ocurrido con César Sánchez Chavesta. Según explicó, en diferentes momentos sus compañeros pudieron verla afectada emocionalmente y ella manifestó que no se encontraba bien. Finalmente, decidió presentar su renuncia mediante un documento enviado al dueño de la orquesta.

Por otro lado, Naldy manifestó su decepción con algunas de sus excompañeras, debido a que inicialmente recibió mensajes de respaldo, pero posteriormente algunas aseguraron desconocer lo sucedido. Para la cantante, esa postura resultó dolorosa porque considera que ciertas integrantes sí estaban al tanto de la situación que atravesaba.

"En todo este tiempo algunas me escribieron, al principio dándome su respaldo, pero sí me dio mucha tristeza que en su momento dijeron que no sabían, cuando algunas sí sabían", contó.

De esta manera, Naldy Saldaña cerró la posibilidad de volver a La Bella Luz, incluso después de que la nueva dirección buscara acercarse nuevamente a ella. Su decisión refleja el impacto que tuvo aquella experiencia en su relación con la agrupación y marca una nueva etapa profesional lejos de la orquesta donde permaneció durante tres años.