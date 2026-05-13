¡Cine de luto! Fallece RECONOCIDO actor de ENTRAÑABLE película "Revenge of the Nerds", a los 71 años

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cine pierde a uno de sus gigantes, Donald Gibb, el actor que inmortalizó al imponente pero carismático Fred "Ogre" Palowakski en la emblemática saga "La revancha de los novatos" (Revenge of the Nerds), falleció a los 71 años en su residencia de Texas, dejando un vacío en la nostalgia de toda una generación.

Un adiós en paz y rodeado de su familia

La noticia fue confirmada por su hijo, Travis Gibb, quien detalló al portal TMZ que el deceso ocurrió la noche del pasado martes. Según sus declaraciones, el actor partió con serenidad, rodeado del afecto de sus seres queridos.

"Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente".

Aunque la noticia ha conmovido a sus seguidores, el entorno familiar aclaró que su partida no fue repentina; el intérprete venía lidiando con diversas complicaciones de salud que se habían agravado en los últimos meses.

Gibb se consolidó como una figura imprescindible de la cultura pop de los años 80 gracias a su interpretación del "bully" más querido del cine. Su papel como el intimidante miembro de la fraternidad Alpha Beta en la cinta original de 1984 y sus posteriores secuelas lo catapultó a la fama.

Su imponente presencia física, combinada con una capacidad inesperada para la comedia, permitió que "Ogre" evolucionara de un simple antagonista a un personaje entrañable que terminó ganándose el corazón de la audiencia. Sin su icónico grito de guerra: "¡Nerds!", la franquicia no habría tenido el mismo impacto cultural.

Trayectoria y legado en el cine

Aunque su papel en La venganza de los nerds lo catapultó a la fama, Donald Gibb construyó una carrera versátil en Hollywood, participando en producciones de acción y drama que reforzaron su perfil como actor de carácter.

En su carrera, Gibb participó en una amplia variedad de películas, entre ellas:

Conan the Barbarian (1982)

(1982) Meatballs Part II (1984)

(1984) Jocks (1986)

(1986) Magic Kid 2 (1994)

(1994) Hancock (2008)

Además, tuvo papeles como invitado en series emblemáticas, incluyendo Magnum, P.I. (1982), MacGyver (1991), Cheers (1992), The X-Files (1993) y Seinfeld (1995).

La figura de Gibb trascendió, sobre todo, por su papel en "La venganza de los nerds", donde su estatura de casi dos metros y su capacidad para dar vida a Ogro lo convirtieron en un personaje inolvidable. Volvió a interpretar a Ogre en la secuela "La venganza de los nerds II" (1987) y en la cuarta entrega que solo llegó a televisión (1994).