Darinka Ramírez lanza misterioso mensaje en plena disputa legal con Jefferson Farfán: "Justicia divina"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez se sorprendió al compartir un misterioso mensaje en medio del escándalo mediático que ha protagonizado tras denunciar públicamente que Jefferson Farfán quiere reducirle la pensión a su hija. La modelo habló sobre el mal que hacen algunas personas y la justicia divina que les espera en el futuro. ¿Será una indirecta?

Darinka reflexiona en redes sociales

La madre de la última hija de Jefferson Farfán acostumbra a compartir gran parte de su vida en Instagram y TikTok. Sin embargo, su última publicación en historias llamó poderosamente la atención, ya que habla sobre las personas que celebran haberle hecho daño a otra, pero no tienen en cuenta la justicia divina.

"Justicia divina. Hay personas que hacen daño y durante un tiempo caminan tranquilas, celebran, se burlan y hasta creen que salieron ganando. Pero la vida tiene memoria y Dios no olvida ninguna deuda. Porque cuando llega la hora de pagar, la justicia divina no pide permiso ni deja a nadie fuera de la cuenta", compartió.

Darinka lanza mensaje en medio de juicio con Farfán

Recordemos que Darinka ha comentado en más de una oportunidad que su relación con Jefferson Farfán fue caótica, debido a que el futbolista no quería que nadie se enterara de que ella era la madre de su última hija. Incluso llegó a denunciarlo por violencia psicológica, rompiendo definitivamente la aparente buena relación de padres que mantenían desde el nacimiento de su hija.

Desde entonces, ambos se han enfrentado públicamente y también por la vía legal, dado que actualmente se encuentran en un juicio para definir el monto de la pensión de alimentos que Darinka debe recibir por parte del exfutbolista para su pequeña de 3 años.

Darinka explota por reducción de pensión

Recordemos que hace unos días, Darinka dijo que le parece injusta la intención de Farfán de reducir la pensión para su hija, asegurando que los 7000 soles que actualmente le pasa ni siquiera alcanzan para cubrir todas las necesidades que ella tiene y que, por ende, su actual pareja la apoya en lo necesario.

"Si tú dices que amas a tu hija, ¿por qué reducir el monto? Eso (el dinero de la pensión) no es para mí, porque, a las finales, ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija", agregó.

Mientras continúa el enfrentamiento legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por la pensión de alimentos de su hija, cada publicación de la modelo genera gran repercusión en redes sociales. Su reciente mensaje sobre la justicia divina ha despertado todo tipo de reacciones y especulaciones entre sus seguidores.