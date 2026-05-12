Arcángel causa polémica durante concierto tras defender la conquista española: "Éramos indios"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reguetonero Arcángel encendió la polémica durante su presentación en el Movistar Arena de Madrid, al pronunciarse sobre la conquista de América y defender abiertamente a España frente a las críticas históricas. Sus declaraciones, lejos de ser un comentario aislado, se convirtieron en el centro de un debate que trasciende lo musical y toca fibras sensibles de la memoria colectiva.

Arcángel buscó dar un giro de orgullo a la narrativa colonial, señalando que la llegada de los españoles significó un cambio radical en la identidad de los pueblos originarios.

"Nosotros somos hispanoamericanos. Orgullos de toda esta herncia, del idioma que cargo... Porque nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer".

Rechaza tener que "pedir disculpas"

El artista también se refirió a quienes exigen disculpas a España por la conquista, cuestionando esa postura desde una perspectiva de legado cultural. Explicó que no veía sentido en reclamar por hechos del pasado cuando existen beneficios tangibles en el presente.

"Los c*brones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América... ¿En qué mundo viven? ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa' que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió? No hay que pedirle disculpas a nadie", exclamó.

Reivindicación de infraestructuras coloniales

Arcángel insistió en que las obras levantadas durante la colonia son parte del orgullo actual. Tras remarcar que muchos no valoran lo que tienen, reforzó su idea con señalando que la influencia española permitió la infraestructura y servicios de los cuales muchos hoy usan diariamente.

Finalmente, cerró su intervención con un mensaje de identidad cultural, afirmando que su vínculo con España es motivo de orgullo y no de reproche: "Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España".

🔴 El cantante Arcángel carga contra quiénes critican la conquista española de América y defiende: "Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer"



👉 El reguetonero ha defendido el legado español durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid... pic.twitter.com/HhCJMkDGNC — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 12, 2026

Las declaraciones se producen en un momento de tensión diplomática entre España y México, tras los comentarios de Isabel Díaz Ayuso y la negativa a pedir disculpas por la colonización. En ese marco, las palabras de Arcángel fueron interpretadas como un respaldo a la narrativa española que reivindica el legado colonial frente a las demandas de reparación histórica.

El caso muestra cómo un artista puede convertirse en catalizador de discusiones históricas y políticas. Su defensa de España y rechazo a las disculpas por la conquista reavivan la fractura en la narrativa sobre la colonización: ¿legado cultural o deuda histórica?

Mientras algunos lo aplauden por "decir lo que otros callan", otros lo critican por ignorar el costo humano y cultural de la conquista. En definitiva, un concierto en Madrid terminó convertido en un escenario de debate sobre identidad, memoria y colonialismo en pleno siglo XXI.