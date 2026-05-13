Terror en SMP: Sicarios asesinan a ciudadano extranjero y arrojan explosivo al lado de su cuerpo

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de violencia continúa en Lima Metropolitana a pesar de que recientemente se amplió el estado de emergencia. Esta vez, un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en San Martín de Porres a las afueras de un carwash y a manos de dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal.

Pero eso no fue todo, ya que los sicarios arrojaron un explosivo al lado del cuerpo abatido antes de abandonar la motocicleta en la que llegaron para emprender su huida a toda velocidad.

Extranjero fue cruelmente asesinado en SMP

De acuerdo a los primeros reportes, el joven de nacionalidad venezolana identificado como Fredy Alexander salía de un carwash ubicado en la calle Los Alisos, urbanización Los Olivos de Pro en San Martín de Porres.

En ese momento, dos sujetos a bordo de una moto lineal negra bajaron y realizaron una ráfaga de disparos sin reparo alguno. Y para sellar su fechoría, los sujetos arrojaron un explosivo al lado del cuerpo el cual detonó mientras huían de la escena por la calle Los Laureles

Vecinos de la zona, muy cerca al cruce de las avenidas Canta Callao y 2 de Octubre, quedaron consternados con lo sucedido por lo que alertaron de inmediato a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a atender la emergencia e iniciar con las pericias de rigor.

Los testigos señalaron que el joven fallecido era bastante tranquilo y solía transitar por la zona. Además, el carwash no denunció haber recibido amenazas extorsivas por lo que los efectivos ya trabajan en el móvil de este violento crimen.

No tenía familia en el Perú

Exitosa pudo conocer que el venezolano estuvo en Colombia meses atrás y que no cuenta con familia en Perú por lo que amigos cercanos estuvieron en el levantamiento del cadáver ordenado por el Ministerio Público.

Agentes de la Comisaria de Pro se quedaron con 2 motos que fueron parte del lamentable hecho. El vehículo menor azul habría sido de propiedad de la víctima, mientras que la motocicleta negra fue la que los sicarios abandonaron en su fuga.

Ahora, la investigación viene siendo llevada por la Depincri de San Martín de Porres quienes vienen buscando cámaras de seguridad de la zona para ser revisadas y dar con la identidad de los asesinos. Finalmente, al cuerpo del fallecido fue llevado a la Morgue Central de Lima de acuerdo a la ley.

En resumen, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos a las afueras de un carwash en San Martín de Porres. Además, los atacantes arrojaron un explosivo al lado del cuerpo de su víctima.