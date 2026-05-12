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Darinka es captada comprando cartera de más de S/7 MIL tras polémica por pensión de Farfán: "Un gustito"

La modelo fue vista en una exclusiva tienda de lujo comprando una cartera valorizada en más de S/ 7 mil, mientras enfrenta una disputa legal por la pensión de su hija con Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez compra lujosa cartera tras reclamar por pensión de Jefferson Far
Darinka Ramírez compra lujosa cartera tras reclamar por pensión de Jefferson Far (Composición Exitosa)

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/05/2026

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Darinka Ramírez se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que ha denunciado públicamente que Jefferson Farfán pretende bajarle la pensión para su hija Luana. Sin embargo, un conductor de televisión aseguró que encontró a la modelo comprando una cartera de lujo valorizada en más de 7 mil soles en medio de esta demanda económica.

Darinka fue captada comprando lujosa cartera

El conductor de "Amor y Fuego", Rodrigo González, reveló que se sorprendió enormemente al encontrar a Darinka en una lujosa tienda de un conocido centro comercial de Santiago de Surco, pese a que unas horas antes estuvo en su programa junto a su abogado para reclamar la reducción de 7 mil a 4200 soles de la pensión de su hija.

El presentador aseguró que la modelo estaba en Louis Vuitton. "Me imagino que le debe estar yendo muy bien. Ayer fui a un centro comercial terminado el programa, tenía que recoger unos encargos y decidí, en un momento, entrar a algunas tiendas, entre ellas, a Louis Vuitton. Encontré a Darinka Ramírez", dijo.

Enseguida, narró que cuestionó a Darinka por estar comprando un artículo de lujo en medio de una demanda económica. "Le digo: 'Oye, Darinka, ¿qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en Amor y Fuego reclamando la manutención?'. Estaba comprando una cartera tipo sobre de más de S/ 7 mil", agregó.

Finalmente, explicó que los vendedores de la tienda se rieron por la peculiar escena, mientras que la modelo solo atinó a responder: "'Ay, Rodrigo, con quién me vengo a encontrar todavía. Bueno, una merece su gustito, ¿no?'".

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Darinka exige 15 mil como pensión

Según reveló Darinka, Jefferson cumplía con pasarle aproximadamente 8 mil soles mensuales por concepto de pensión anticipada, pero al iniciarle un juicio por alimentos, él presentó una apelación para solo pasarle 4200 soles mensuales. En ese sentido, el abogado de Darinka explicó más detalles del caso.

"No es regular pedir una reducción. Lo que pasa es que acá ha habido un problema. El juzgado ha fijado una pensión anticipada de 7000 soles. Nosotros estamos pidiendo casi 15 mil soles aproximadamente", dijo Wilmer Arica, abogado de Ramírez.

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Es así que, la inesperada aparición de Darinka Ramírez en una exclusiva tienda de lujo generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente por el delicado momento legal que atraviesa con Jefferson Farfán. Mientras la polémica continúa creciendo, las declaraciones de Rodrigo González avivaron aún más el debate sobre la pensión y los gastos personales.

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