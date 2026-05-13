Intervienen vivienda de la hermana de congresista Francis Paredes, quien lideraría red de tráfico de influencias

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Como parte de un megaoperativo ejecutado por personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú, se intervino la vivienda de la hermana de la congresista de la República Francis Paredes, en Barrios Altos. La diligencia forma parte del caso de 'Los Operadores del Oriente'.

De acuerdo a las pesquisas, la parlamentaria sería señalada como presunta cabecilla de una organización investigada por el delito de tráfico de influencias en la citada región.

Allanan el domicilio de la hermana de la congresista Francis Paredes

La Policía junto con el Ministerio Público vienen ejecutando el operativo denominado 'Los Operadores del Oriente' por una presunta organización criminal que estaría involucrada en diversos delitos de corrupción.

Lo relevante de ello es que esta banda delictiva estaría presuntamente liderada por la legisladora Francis Paredes, de la bancada de Podemos Perú. En ese sentido, las autoridades allanaron esta madrugada el domicilio de su hermana, Rosa Paredes Castro, localizado en el jirón Junín, en Barrios Altos.

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio se conoció que esta red estaría involucrada en delitos como tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, colusión agravada, entre otros.

Además, según las investigaciones de la Fiscalía, dentro de esta estructura criminal la congresista Paredes sería conocida bajo el alias de 'profesora', quien en coordinación con funcionarios operadores habría promovido la captación y designación de personas de confianza en cargos estratégicos en entidades públicas de la región Ucayali.

En ese sentido, las instituciones en mención son tres: la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario y la Dirección Desconcentrada de Cultura. De igual manera, el aprovechamiento de los vuelos chárter que están destinados a pacientes que tienen que viajar por alguna emergencia, la organización criminal habría hecho uso de estos para realizar contrataciones con empresas privadas.

Operativo también se llevó a cabo en Ucayali

En paralelo a la diligencia desarrollada en la capital, en la región Ucayali se han llevado a cabo un total de siete allanamientos como parte del megaoperativo 'Los Operadores del Oriente'.

Según pudo conocer un equipo de Exitosa, el organigrama de esta red criminal estaría conformada por siete personas en la que la congresista Francis Paredes sería la que lidraría. La investigación, que ha durado 8 meses, se ha venido haciendo seguimiento a las personas cercanas, como es el caso de la hermana de la parlamentaria.

Las personas que fueron intervenidas están siendo investigadas por el delito de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo y colusión agravada. Los involucrados, según la tesis fiscal, captaban personas de Ucayali cercanas a la parlamentaria para colocarlos en puestos clave y con ello beneficiarse económicamente.

Es así que, como parte de un megaoperativo, se realizó la intervención del domicilio de la hermana de la congresista Francis Paredes en Barrios Altos, mientras que en Ucayali fueron un total de siete allanamientos, ello en el marco del caso 'Los Operadores del Oriente'.