Videos musicales icónicos de Disney tendrán adaptaciones con lenguajes de señas

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el contexto de mayores contenidos audiovisuales inclusivos, la marca estadounidense Disney decidió lanzar una colección especial de sus videos musicales más icónicos adaptados al lenguaje de señas.

La propuesta de Disney en favor de las minorias, incluye adaptar algunos de sus videos musicales de películas animadas como Frozen 2, Moana y Encanto. Esta recopilación de contenido se encontrará en la plataforma de streaming Disney +.

¿Desde cuándo se encuentra disponible la colección en la plataforma de streaming?

A partir del 27 de abril de este año, los usuarios que se encuentren asociados a la plataforma con una suscripción activa podrán encontrar la colección llamada "Songs in Sign Language", que en la traducción es "Canciones en Lenguaje de Señas).

Incluso, como parte de esta inovadora iniciativa, las secuencias musicales de la productora Walt Disney Animation Studios han pasado por un proceso de rediseño y animación para recibir la adaptación al lenguaje de señas.

Por dicho proceso, hasta el momento solo se pueden encontrar tres piezas adaptadas de los videos musicales, estas son: "No se habla de Bruno" de la película "Encanto", "Lo siguiente correcto" de "Frozen 2" y "Más allá" de "Moana".

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una experiencia visual que sea fiel a la canción original pero accesible para la comunidad sorda.

Encargado de dirigir el proyecto

La dirección de esta colección exclusiva e inovadora estuvo a cargo del animador con gran trayectoria Hyrum Osmond que de manera conjunta con más de 20 expertos en animación, lograron

La producción no se limitó a una traducción literal, sino que contó con la colaboración del Teatro del Oeste para Sordos, una coreógrafa y ocho intérpretes que fueron clave para adaptar las letras enfocándose en la carga emocional de cada canción.

"Con este proyecto, simplemente quería hacer algo que derribara barreras. Esta reinterpretación de los números musicales de Disney ayuda a derribar barreras y nos permite conectar de una manera especial con nuestro público de la comunidad sorda. Estoy agradecido de que el estudio apoyara la creación", agregó.

Como parte de la motivación personal del animador, mencionó que su padre al no tener la facultad de escuchar se comunicaba por medio de lenguaje de señas, pero que él no aprendió en la infancia y se le complicaba este intercambio de ideas.

En conclusión, la creación y difusión de estos contenidos hace que más personas se beneficien en comprender de manera óptima todo lo que genera Disney para sus usuarios.