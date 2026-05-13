Natalia Salas fue diagnosticada con diabetes y confiesa: "No me voy a morir, quiero ver crecer a mi hijo"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, ya que, además de enfrentarse al cáncer, recientemente también fue diagnosticada con diabetes. Sin embargo, la actriz se muestra positiva ante la vida y asegura que hará todo lo posible y necesario para ver crecer a su hijo y mantener a su familia unida.

Natalia Salas lucha por su familia

La recordada actriz de Al fondo hay sitio se presentó en el podcast de Maca Villamonte, donde confesó que hace tres meses fue diagnosticada con diabetes y, debido a ello, ha cambiado por completo su alimentación. "No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco; no importa, no lo haré, pero viva", reveló.

No obstante, Natalia tiene claro su objetivo: ver crecer a su hijo, y para ello hará los sacrificios necesarios, ya que considera que su labor como madre es lo más importante ahora, además de aprender a sobrellevar su enfermedad . "Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo" , agregó.

Por otro lado, explicó que aún viene luchando contra el cáncer, que volvió a aparecer en su vida, pero el tener a su familia unida le da mucha fuerza. Natalia también explicó que ver crecer a su hijo es su mayor motivación y tiene como meta realizar un proyecto personal y profesional sobre su travesía familiar en medio de la enfermedad.

"Si tengo que tomarme 83 pastillas, las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo. Si tengo que dejar de comer todo lo que hay en el universo, pues dejo de comerlo. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar", concluyó.

¿Cómo afectó su matrimonio?

En entrevista con Andrea Llosa, Natalia Salas narró abiertamente sobre su diagnostico médico que puso a pruebas diferentes aspectos de su vida. Asimismo, en sus declaraciones afirmó que el vínculo con su esposo se fortaleció en la adversidad. Por esta razón, tomaron la decisión de casarse y marcar diferentes metas que tenían en común.

"Yo le pido al mundo, a Dios, me quiero sanar pero no sólo del cáncer, hay un montón de cosas que uno tiene adentro y estas vivencias yo las agradezco porque Sergio es como el resultado de un anhelo, un sueño y oraciones de tener al hombre que yo hoy día tengo al lado, de haber formado una familia con él", expresó.

Pese a las difíciles pruebas que enfrenta, Natalia Salas mantiene una actitud optimista y decidida. La actriz aseguró que continuará luchando por su salud y por el bienestar de su familia, mientras trabaja en nuevos proyectos personales inspirados en su experiencia enfrentando el cáncer y la diabetes.