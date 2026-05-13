Conmoción en la NBA: Destacado basquetbolista es hallado sin vida en una casa y genera impacto en fanáticos

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del baloncesto y la NBA se encuentran de luto y conmovidos tras reportarse el fallecimiento de un destacado basquetbolista. El deportista fue hallado sin vida en el interior de una casa en Los Ángeles, Estados Unidos, razón por la cual las autoridades se encuentran investigando qué fue lo que realmente ocurrió.

Baloncesto de luto por muerte de estrella de la NBA

El ala-pívot de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, ha fallecido a los 29 años, según han confirmado este martes 12 de mayo su agencia, Priority Sports, y el propio equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA por sus siglas inglés). Sin embargo, no se ha dado a conocer las circunstancias del repentino deceso del deportista.

"Estamos devastados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon ha sido un compañero de equipo excepcional y, sobre todo, una persona aún mejor, cuya influencia en el equipo y en la comunidad de Memphis nunca será olvidada", se lee en un comunicado que compartió la entidad que lo representaba.

Cabe mencionar que, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó al medio estadounidense ABC News que Clarke fue encontrado sin signos vitales el pasado 11 lunes de mayo debido a una posible sobredosis de drogas, en las inmediaciones de una vivienda ubicada en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

En dicho lugar las autoridades encontraron una gran cantidad de estupefacientes y no hubo indicios de que se trate de un acto delictivo. Por su parte, TMZ Sports dio a conocer que el fallecido se encontraba en la ciudad durante el receso de temporada alojado con un amigo de la universidad.

¿Quién fue Brandon Clarke?

Nacido en Vancouver, Brandon Clarke fue seleccionado en el draft por el Thunder de Oklahoma City en el 2019 y traspasado directamente a los Grizzlies, con quienes ha disputado siete temporadas.

Desafortunadamente las lesiones fueron una constante a lo largo de su carrera. Una de las más recientes sucedió en marzo de 2023 cuando se rompió el tendón izquierdo, en una derrota ante los Nuggets de Denver, en un compromiso entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Debido a ese panorama, solo disputó 72 juegos de un total de 246 en las últimas tres temporadas, mientras que en la actual solo participó en dos.

Un gran vacío y conmoción en la NBA ha dejado el reciente reporte del fallecimiento del basquetbolista de Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, a los 29 años. Fue hallado sin vida en una vivienda de Los Ángeles y las autoridades no descartan que la causa del trágico final pueda ser una posible sobredosis de droga.