Darinka a Jefferson Farfán en medio de escándalo por pensión: "Si tanto le pesa, que le quite el apellido"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez se encuentra en medio de una batalla legal con Jefferson Farfán para definir el monto de la pensión alimenticia que el exfutbolista debe pasarle a su hija. La modelo se mostró sumamente incómoda con la intención que Jefferson tiene de reducir la pensión a menos de la mitad de lo que le ha estado pasando y, debido a ello, le hizo una sugerencia a la 'Foquita'.

Darinka parcha a Jefferson Farfán

Durante su más reciente entrevista en 'Magaly TV, la firme', Ramírez reveló que Farfán ha solicitado reducir la pensión que le pasa a su hija, alegando que ella también tiene ingresos producto de su trabajo y que realiza viajes personales cada cierto tiempo.

Según se reveló, Jefferson quiere reducir la pensión de su hija de 7000 a 4200 soles, monto que Darinka considera insuficiente para mantener el estilo de vida que le quiere dar a su hija, mismo que, asegura, debe ser el reflejo de la vida que lleva su padre.

" Si le pesa, entonces que le quite el apellido, pues, y si le duele tanto pagar por una hija . Claramente no sabe nada sobre su hija porque no sabe los gastos que se realizan. Ahora tiene una vivienda que es más amplia, el cuarto de ella es más grande hasta que el mío, está yendo al colegio, son muchas cosas. Sale de paseo, sale a comprar ropa, sale a comprar zapatillas, no sabe absolutamente nada de los gastos de su hija", indicó.

Finalmente, la modelo aseguró que el exfutbolista no puede pretender que los gastos de la pequeña sean cubiertos a medias entre ambos, debido a que ella solo tiene trabajos esporádicos y acaba de ser mamá nuevamente, por lo que su rol maternal le quita bastante tiempo y la limita para poder trabajar al 100 %.

Darinka se compra lujosa cartera

El conductor de "Amor y Fuego", Rodrigo González, reveló que se sorprendió enormemente al encontrar a Darinka en una lujosa tienda de un conocido centro comercial de Santiago de Surco. El presentador aseguró que la modelo estaba en Louis Vuitton y cuestionó a Darinka por estar comprando un artículo de lujo en medio de una demanda económica.

"Le digo: 'Oye, Darinka, ¿qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en Amor y Fuego reclamando la manutención?'. Estaba comprando una cartera tipo sobre de más de S/ 7 mil", narró.

Es así que, la disputa legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán continúa generando polémica, luego de que la modelo rechazara la reducción de la pensión alimenticia de su hija. Además, aseguró que el exfutbolista desconoce por completo los gastos y responsabilidades que implica la crianza y bienestar actual de la menor.