POPULAR influencer peruano es arrestado por la PNP por presunto caso de apología del delito

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La intervención policial ocurrió el lunes 11 de mayo en un supermercado, donde agentes de la PNP interceptaron al influencer Makanaky para trasladarlo a la comisaría. El arresto fue registrado por testigos y viralizado rápidamente en plataformas digitales, generando diversas teorías sobre los cargos.

Origen de la requisitoria y proceso judicial

La situación legal del streamer se debe a una requisitoria activa denominada RQ, derivada de un proceso judicial que inició hace cuatro años. El mánager del tiktoker explicó en el pódcast Face to Face que la orden judicial responde a declaraciones sobre Jonathan Maicelo .

La investigación principal contra el tiktoker está vinculada a los presuntos delitos de apología del delito y violación sexual. Estas indagaciones comenzaron tras una entrevista donde Makanaky relató un acto de violencia grupal, versión que luego calificó como una broma de mal gusto.

Aquel polémico episodio involucró al Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo, entidades que exigieron sanciones severas contra el creador. El incumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el magistrado agravó su situación, transformando una citación simple en una captura.

El procedimiento en el establecimiento comercial fue directo y los efectivos policiales procedieron a informarle sobre sus derechos fundamentales de inmediato. La intervención captó la atención de los clientes, quienes grabaron cómo el influencer acató las órdenes sin intentar escapar del lugar.

Estrategia legal y compromisos laborales

El manager señaló que el arresto no fue un evento sorpresivo, sino una acción para limpiar su historial judicial. Según su versión, aconsejó al influencer presentarse ante la justicia para eliminar la requisitoria y evitar complicaciones en sus próximos viajes nacionales.

Pese a la justificación del representante, el conductor Carlitos TV precisó que la captura ocurrió justo antes de una transmisión en vivo. El influencer aceptó el procedimiento policial sin oponer resistencia, mientras su equipo legal trabaja para acreditar su arraigo y levantar la orden de captura.

La defensa técnica espera que el juez a cargo valore la disposición del procesado para ponerse a derecho tras la intervención en el supermercado. El objetivo es que Makanaky pueda cumplir sus presentaciones en provincias durante el resto del mes de mayo de 2026.

La situación del tiktoker ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la responsabilidad de los creadores de contenido ante la ley. Muchos usuarios recordaron que la justicia peruana suele ser estricta cuando se trata de delitos que vulneran la dignidad humana.