¿Confirma relación con Vania? Austin Palao sorprende con INESPERADA respuesta por supuesto beso

09/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao dejó desconcertados a sus seguidores con su respuesta al ser consultado sobre si existe una relación con Vania Bludau, luego de ser captados, presuntamente dándose un beso en la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said.

¿Austin Palao no descarta beso con Vania Bludau?

Como se recuerda, Austin y Vania fueron vistos en la boda bailando, abrazándose y tras la cercanía, las cámaras aprecian que el hermano de Said le habría dado un beso a la participante de 'El Gran Chef Famosos'. Esta situación generó gran revuelo en la farándula local, ya que se da a pocos días en que la modelo fue nuevamente relacionada con su expareja Mario Irivarren quien reveló su deseo de contactarla para "cerrar ciclos".

Ante la situación, Austin no pudo evitar las cámaras de programas de espectáculos para saber si era cierta la escena del beso. El modelo y exchico reality trató de no responder afirmando que se encontraban apurados y le decía a su amigo Hugo García que cerrara la puerta del carro, pero ante la insistencia, logró responder.

"En las imágenes no hay ningún beso", indicó en un inicio. Pero no todo quedó ahí, ya que la siguiente interrogante era saber si tenía intenciones de tener algo más que una simple amistad con Vania.

¿Austin Palao en romance con Vania Bludau?

Austin Palao no desaprovechó la oportunidad en elogiar a Vania y asegurar que tienen amigos en común, por lo cual fueron vistos juntos. Seguidamente, entre risas, negó que haya estado en coqueteos con la modelo en la fiesta, pero no descartaba que en un futuro puedan ser captados en una situación cariñosa.

"Mira Vania es una chica muy linda y tenemos amigos en común, ya está. (¿Podría haber un beso en algún momento?) No sé, el futuro es incierto. (¿Qué te parece Vania?) una chica muy linda ¿tendrías algo con ella?".

Vania Bludau tras besos con Austin Palao

En medio de este torbellino mediático, Vania, en un momento relajado tras las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos' donde es participante junto a Tula Rodríguez, no dudó en tomar con buen humor la situación y protagonizar una inesperada escena.

"No sé, puedo regresar a la carne nacional también", señaló entre risas, la exchica reality, dejando abierta la puerta abierta a futuras posibilidades amorosas. Mientras que usuarios especulan que podría ser una indirecta para Mario o deslizar la idea de un acercamiento hacia Austin.

De esta manera, Austin Palao aseguró que en los videos no se le ve besando a Vania Bludau, pero no descartó que pueda ocurrir algo más en el futuro, dejando entrever un posible interés amoroso hacia la ex de Mario Irivarren.