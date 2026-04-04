Luto en la música: Falleció fundador y director de reconocida orquesta de salsa

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las últimas horas se confirmó la muerte de un pionero de la salsa y fundador de la Orquesta La Octava Dimensión. A través de las redes sociales, personajes de la industria musical, le dieron el último adiós al reconocido músico, quien falleció a los 78 años de edad.

Falleció fundador y pionero de la salsa de Cali

La Orquesta La Octava Dimensión de Cali está de luto. Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, dieron a conocer que el maestro Santiago Mejía Jaramillo, un pionero de la salsa en la capital del Valle del Cauca, Colombia, falleció a los 78 años en una clínica.

De acuerdo a los primeros reportes de medios locales como 'Caracol', el reconocido músico habría perdido la vida tras haberse sometido a una cirugía y luego de enfrentar complicaciones de salud en sus últimos días.

La agrupación que se convirtió en una de las instituciones más respetadas de la salsa, compartiendo escenarios y popularidad con gigantes como el 'Grupo Niche' y 'La Misma Gente', destacó en su comunicado la calidad humana de su fundador, quien dedicó más de cinco décadas a consolidar la identidad sonora de Cali.

Orquesta de salsa le da el último adiós

La orquesta de salsa colombiana resaltó el papel fundamental que desempeñó Mejía en la consolidación del proyecto musical, al que dedicó buena parte de su vida.

"Con profunda tristeza, la Octava Dimension de Cali informa el fallecimiento de nuestro fundador y director, Santiago Mejía", expresó la orquesta. En el mismo comunicado, sus integrantes señalaron que "hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música", se lee en un inicio del mensaje.

Seguidamente, los integrantes de la agrupación expresaron en el comunicado: "Santiago fue el alma de este proyecto, un guía y una inspiración constante para todos los que tuvieron el honor de compartir escenario y vida con él. Su legado quedará por siempre en cada nota, en cada presentación y en el corazón de esta orquesta", extendiendo así sus condolencias a los familiares de Santiago Mejía.

Referentes de la salsa se despiden de Santiago Mejía Jaramillo

La noticia provocó reacciones inmediatas en el mundo de la salsa. Una de las más visibles fue la del famoso cantante Willy García.

El salsero evocó a Santiago Mejía Jaramillo como uno de los pioneros que ayudó a abrir camino y a consolidar una identidad propia para la salsa hecha en Cali. En el marco de esta lamentable noticia, se recordó que la historia de Mejía comenzó en 1971, cuando junto a Reynaldo Vargas fundó lo que inicialmente se conoció como La Sonora Juventud y con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia 'La Octava Dimensión'.

Santiago Mejía Jaramillo falleció a los 78 años: Adiós a un referente de la salsa.

Con la partida de Santiago Mejía, pionero, fundador de la 'Orquesta La Octava Dimensión', así como referente de la salsa, Cali pierde uno de los hombres que ayudó a moldear una parte de su identidad cultural y musical.