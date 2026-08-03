Rock peruano de luto: Fallece músico que fue fundador de emblemática banda y colegas lamentan su partida

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El rock peruano atraviesa un momento lúgubre tras estar de luto por el falliecimiento de un querido músico que fue fundador de una emblemática banda del género musical. Tras ello, familiares, amigos y colegas lamentaron su inesperada muerte.

Fallece destacada figura del rock peruano

La tristeza embargó el ambiente artístico sobre todo del rock nacional debido a que el último domingo, 2 de agosto, el Ministerio de Cultura (Mincul) informó acerca del deceso del intérprete Miguel Salazar, miembro fundador de la agrupación 'Los Zopilotes'.

La cartera ministerial que presidente Alberto Beingolea utilizó sus canales oficiales para expresar un mensaje en el que lamentó profundamente la muerte del reconocido artista nacional.

"Su legado como músico marcó una etapa significativa en la historia del rock peruano, contribuyendo al desarrollo de una escena musical que inspiró a generaciones de artistas y seguidores", se lee en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

Por último, el Mincul expresó sus "más sentidas condolencias" a sus familiares, amigos, compañeros de la comunidad artística y a todos aquellos que encontraron en la música del conocido también como 'El Zopi', una fuente de identidad y expresión.

🕊️ El Ministerio de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Salazar, músico, referente del rock nacional y fundador de la emblemática banda "Los Zopilotes". pic.twitter.com/Kd4Qzt4t8f — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) August 2, 2026

¿Quién era Miguel Salazar 'El Zopi'?

El destacado múscio peruano Miguel Salazar fundó la agrupación 'Los Zopilotes' en 1993 junto a Carlos Fernández, Sergio Flores y Fernando Roca en el año 1993.

Hay que mencionar que el año de su debut se suscita en 1993 en el Oub 'Phantom Café' localizado en el distrito de Miraflores. Posteriormente, ganaron algunos concursos de la época como el Festival Rock Libby's organizado por la Municipalidad de Barranco.

Su primer CD llegaría en 1994 el cual se titularía "Lenguas salvajes", este incluyó canciones como "Preséntame a tu hermana", "La Mosca", "Mi tabla surfing", entre otros temas.

Tres años más tarde, en 1996, juntos publicaron "Quechiquitiparetibembo", su segunda producción cinematográfica, el cual es considerao uno de los discos mejor logrados en la historia del rock peruano. Este álbum lanzó a 'Los Zopilotes' a los top radiales y empezaron a ser más conocidos en todos los medios aunque algunos críticos tildaban al grupo como de oportunista, comercial, pero aún así llenaban los recintos en los que se presentaban.

Un momento de gran consternación atraviesa el rock peruano debido a la confirmarción del fallecimiento del músico Miguel Salazar, quien fue fundador de la emblemática banda exponente del género llamada 'Los Zopilotes".