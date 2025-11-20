Daniel Radcliffe envía carta a Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter: "No quiero ser un espectro"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El universo de Harry Potter vuelve a estar en boca de todos con la serie anunciada para HBO que llegará en 2027. Daniel Radcliffe, el actor que dio vida al famoso mago, sorprendió a los fans al revelar que envió una carta a Dominic McLaughlin, el nuevo niño que interpretará a Harry.

Serie de Harry Potter llegará a HBO

Hollywood no para y la fiebre por remakes, reboots y spin-offs sigue en plena ebullición. Esta vez le tocó al mundo mágico de J.K. Rowling. HBO anunció una serie de Harry Potter que promete revivir la historia de Hogwarts, aunque no sin polémica.

Las declaraciones recientes de J.K. Rowling han generado debates sobre si la saga todavía puede ser un referente millennial o si el cariño de los fans se verá afectado.

Aún así, los anuncios vienen con fuegos artificiales y expectativas enormes. La producción, que se estrenará en 2027, está rodeada de misterio. Desde el casting hasta los guiones, todo está bajo lupa.

Lo que sí está claro es que la atención mediática no ha faltado y que los fanáticos no dejan de imaginar cómo será esta versión televisiva del famoso mago.

Daniel Radcliffe da su bendición

En medio de toda la expectativa, Daniel Radcliffe apareció en Good Morning America para hablar de la nueva serie y, sorpresa, se carteó con el joven Dominic McLaughlin.

"No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tenga que contactar conmigo, pero conozco a algunas personas que están trabajando en la producción. Escribí a Dominic y me envió una carta adorable de vuelta", confesó el actor.

Daniel Radcliffe dejó claro que su intención no es interferir, sino enviar buenas vibras: "No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero quería escribirle y decir 'Espero que te lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo me lo pasé muy bien, pero espero que para ti sea incluso mejor'".

Además, añadió: "Y lo espero, veo esas fotos de él y los otros niños y solo quiero abrazarles. Parecen tan jóvenes. Les miro y pienso 'Es muy loco que estuviera haciendo eso a su edad'. Pero también es increíblemente encantador y espero que se lo pasen bien'".

Este gesto generó comentarios positivos entre los fans, que celebraron que el primer Harry Potter apruebe y apoye a la nueva generación de magos, manteniendo viva la magia de la saga sin interferir con la producción actual.

Con la serie de Harry Potter rumbo a HBO en 2027 y las cartas de Daniel Radcliffe a Dominic McLaughlin como puente entre el pasado y el presente, la saga vuelve a estar en el centro de la conversación.