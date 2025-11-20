Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo, representante peruana, quedó fuera del Top 30 del certamen de belleza

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tailandia se viste de gala este jueves con la coronación de la nueva soberana de la belleza en Miss Universo 2025. La representante peruana, Karla Bacigalupo, no logró figurar en el Top 30 del certamen de belleza y quedó eliminada.

Karla Bacigalupo queda eliminada

La reina de belleza peruana no logró clasificar al top 30 de manera directa por lo que fue eliminada del Miss Universo 2025, pese a que de acuerdo a los comentarios de diversos misólogos como una de las candidatas favoritas.

En la gran final del reconocido concurso de belleza, que se viene desarrollando en el Impact Arena de Bangkok, escenario emblemático, Karla Bacigalupo se presentó luciendo una gran sonrisa y ante el público presente expresó fuerte y claro: "Karla Bacigalupo, Perú".

La pronta eliminación de la modelo generó diversas reacciones en redes sociales debido a que previamente había destacado en las actividades preliminares. Fue su desempeño que la hacía figurar entre las posibles clasificadas.

Vale recordar que la última vez que una representante de nuestro país quedó fuera de este Top 30 fue con Yeli Rivera en el 2021. Además, el año pasado Tatiana Calmell logró figurar entre las 12 mejores del concurso logran obtener el título de Miss Universo Américas.

Mientras quien estuvo cerca de la gloria fue Janick Maceta, quien logró ser segunda finalista en el Miss Universo 2021.

¿Qué candidatas lograron entrar al Top 30?

Pese a la derrota de Karla Bacigalupo del certamen, otras bellezas latinas lograron clasificar al Top 30 del Miss Universo 2025. Asimismo, el continente asiático y europeo contó con varias representantes.

A cotninuación te presentamos la lista completa de las primeras 15 candidatas al Top 30:

India

Guadalupe

China

Tailandia

República Dominicana

Brasil

Ruanda

Costa de Marfil

Colombia

Países Bajos

Bangladesh

Cuba

Japón

Puerto Rico

Estados Unidos

De igual forma, la lista la completan las representantes de los siguientes países:

México

Filipinas

Zimbabue

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Miss Universo Latina

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay (voto del público)

