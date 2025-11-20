Chadwick Boseman recibe estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood a 5 años de su muerte

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado actor Chadwick Boseman fue honrado por la Cámara de Comercio de Hollywood con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, a cinco años de su sensible fallecimiento.

Una estrella para 'Black Panther'

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo una ceremonia póstuma de honor por el actor que en vida interpretó al rey T'Challa en Black Panther. La mencionada actividad reconoció su huella en la industria cinematográfica y su relevancia cultural, marcada por personajes que trascendieron la pantalla.

El homenaje se realizó en el 6904 Hollywood Boulevard, donde se develó la estrella número 2828 en la categoría Motion Pictures. El reconocimiento estuvo liderado por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Además, estuvieron presentes Ryan Coogler, director de "Black Panther", y la actriz Viola Davis, quienes resaltaron la disciplina, entrega y legado del actor. Ambos destacaron cómo Boseman transformó la representación en el cine y abrió caminos para nuevas generaciones de intérpretes.

Sus familiares se pronuncian

De igual manera, quien también hizo acto de presencia fue su viuda Simone Boseman, quien recibió la estrella del intérprete escénico en nombre de toda su familia.

En diálogo con el medio TMZ, resaltó el impacto del actor que terminó por extenderse más allá de la franquicia de Marvel, 'Black Panther', y que allanó el camino para futuros superhéroes.

"Chadwick Boseman":

"Él creó el espacio y ahora puede haber más y más... él lo creó. Desempeñó el papel que se suponía que debía desempeñar (...) Es una representación física (la estrella póstuma) de todo el trabajo que hizo y la vida que vivió, y estoy muy orgullosa de él", señaló.

Un destacado actor

Chadwick Boseman, quien nació el 29 de noviembre de 1976, fue el primer primer actor afroamericano en liderar una cinta del Universo Cinematográfico de Marvel con 'Black Panther', película nominada al Óscar y que superó los mil millones de dólares en taquilla.

Si bien su interpretación del rey T'Challa lo lanzó al estrellato, su trabajo también incluyó representaciones icónicas como Jackie Robinson en '42', James Brown en 'Get On Up' y Levee Green en 'Ma Rainey's Black Bottom', papel que le valió un Globo de Oro y un premio SAG de forma póstuma.

Lastimosamente, falleció el 28 de agosto de 2020 tras una lucha privada contra el cáncer de colon, a los 43 años. Ello llevó a Marvel a decidir no reemplazarlo en 'Black Panther'.

