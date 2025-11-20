José Jerí debería destrabar obra de megapenal de Ica, señala exministro: "Para poder terminarla"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, señaló que el gobierno de José Jerí debería retomar la construcción del megapenal de Ica y lograr su culminación. Además, sugirió que el régimen de dicho establecimiento penitenciario sea mucho más riguroso.

La obra megapenal de Ica

El presidente José Jerí, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, se ha presentado en las requisas a diversos centros penitenciarios y en donde se han decomisado diversas cosas.

Desde la óptica de Gastón Rodríguez, si bien existen una especie de quioscos en el interior de los penales en los que se expenden determinados productos, llama la atención que se encuentren botellas de bebidas alcohólicas al igual que droga o marihuana, por ejemplo. "Esto no es de ahora, esto tiene bastante tiempo", subrayó.

Bajo esa premisa, consideró que "podemos orientarnos a que hay temas de corrupción o de una imcopetencia", por lo que señaló que de ser así el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) necesitaria una reorganización.

En referencia a la sobrepoblación que existe en las cárceles, hizo énfasis en la gran cantidad de extranjeros que reflejan las cifras a lo que ha calificado como una especie de "hegemonía" la cual calificó como peligrosa y puso como ejemplo lo ocurrido en la cárcel venezolana Tocorón que controlada por el grupo criminal El Tren de Aragua.

"Creo que es importante que el Gobierno destrabe inmediatamente el penal de Ica, que está en construcción para poder terminar esta obra y empezar a construir otro. Aunque sea poner la primera piedra en estos seis meses que le quedan con la finalidad de que el próximo Gobierno pueda tener si quiera dos penales, donde lo principal es el endurecimiento del sistema penitenciario", sostuvo.

Jerí y la lucha contra la criminalidad

En otro momento, Gastón Rodríguez destacó que el presidente José Jerí esté comprometido en la lucha contra la criminalidad. Por dicha razón exhortó al Poder Judicial y el Ministerio Público a que se sumen a las acciones que lidera el mandatario.

En primer lugar, consideró que esta problemática de la delincuencia tiene en zozobra y de permanente temor a la población y que ante ello el mandatario tiene una actitud mucho más activa y se mimetiza con la ciudadanía.

Asimismo, opinó que a las acciones policiales que se han venido realizando falta el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial.

En síntesis, Gastón Rodríguez, exministro del Interior, consideró que ante la sobrepoblación de reos en las cárceles, el actual Gobierno de José Jerí debería destrabar la obra megapenal de Ica, donde más allá de su construcción subrayó que lo importante será el endurecimiento del sistema penitenciario.