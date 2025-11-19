Paco Bazán es retirado del pódcast que conducía con Erick Delgado tras polémica con madre de su última hija

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La abrupta separación de Paco Bazán del pódcast que conducía con Erick Delgado generó un revuelo total en redes. La decisión se dio tras los cuestionamientos públicos de Melissa Linares, quien lo calificó como un padre ausente.

Paco Bazán es retirado de pódcast

Todo comenzó a complicarse cuando la producción de Ni Loco Ni Santo comunicó oficialmente que Paco Bazán ya no formaría parte del elenco.

El anuncio se hizo público a través de Instagram, donde explicaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

"Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos", se leyó en la publicación.

Los seguidores del programa se mostraron sorprendidos, pues la salida del exarquero coincidió con el aumento de la polémica que venía girando alrededor de su figura y las denuncias de Melissa Linares.

Erick Delgado marca distancia

Erick Delgado también dejó claro su postura ante la prensa. El exfutbolista confesó que la separación se debía a diferencias personales y de criterios con Paco Bazán.

"Es un poco de todo ... la verdad que no sé pero es una decisión tomada de mi parte y se la hice saber. Como te digo tenemos diferentes maneras de ver las cosas en personalidad y valores, por eso abrimos y todo bien", explicó.

Asimismo, añadió: "Mira no te digo más porque mañana hablaré más y realmente quisiera decirte más, pero es mejor como te digo decirlo en frío mañana, pero ya mañana seguro escuchan un poco", explicó.

La denuncia contra Paco Bazán

El detonante de todo fue la denuncia de Melissa Linares, madre de la hija extramatrimonial de Paco Bazán.

En conversación con Magaly Medina, la joven aseguró: "Yo dejé que él responda, no lo hizo y ya la respondí yo. Claro que es un padre ausente, yo tengo pruebas de que mi hija no la ve".

Estas declaraciones encendieron la polémica y pusieron al exarquero en el ojo de la tormenta mediática, generando un debate intenso en redes sociales.

La combinación de acusaciones públicas, presión mediática y cuestionamientos sobre su rol como padre terminó de inclinar la balanza para la producción, que decidió cortar cualquier vínculo con Bazán.

Así, Paco Bazán se despide oficialmente de Ni Loco Ni Santo tras la polémica generada por las acusaciones de Melissa Linares y los cuestionamientos sobre su rol como padre ausente, un escándalo que terminó por romper también la amistad con Erick Delgado.