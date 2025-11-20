FPF otorgó puntos a C. Unidos por polémico partido con Ayacucho FC: 'Zorros' apelarán la decisión

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sismo en la zona baja de la tabla de la Liga1, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol declarara fundado el reclamo de Comerciantes Unidos contra Ayacucho FC. Sin embargo, los 'zorros' anunciaron que apelaran esta decisión al calificarla de "arbitraria".

Resolución le da el triunfo a C. Unidos

Según a un documento emitido por esta instancia de la FPF, el compromiso que se llevó a cabo hace dos semanas, acabó a favor de las 'águilas cutervinas' por un marcador de 3 a 0. Esto da una 'patada en el tablero' y pone al elenco ayacuchano en el antepenúltimo lugar de la clasificación.

"Declarar ganador al Club Comerciantes Unidos por un marcador de 3 a 0 en su favor, en el partido disputado el 8 de noviembre del 2025 contra Ayacucho FC, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1: de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 116° del reglamento de la Liga1 2025", indica el texto.

¡ATENCIÓN! La Comisión Disciplinaria de la FPF ya emitió su resolución y se declaró como ganador al club Comerciantes Unidos con un marcador de 3-0 contra Ayacucho FC. Además, el club ayacuchano fue multado con 30 UIT.

Los "Zorros" anuncian que apelarán

En el siguiente punto se señala que los 'zorros' deberán pagar una multa de 30 UIT, al ser encontrado culpable de la interrupción del encuentro mencionado. "Cabe precisar que la Comisión Disciplinaria ha impuesto la multa mínima y expresamente regulada en el artículo 192", manifiesta esta sección.

Por ende, se ordenó a la organización del certamen a corregir la tabla general de posiciones, lo que le hace perder posiciones al cuadro dirigido por Sergio Castellanos. Por último se dispuso que ambas instituciones sean notificadas

Descargos de Ayacucho FC

El cuadro de la 'ciudad de las 33 iglesias' anunció a través de sus redes sociales que apelará el fallo de la FPF, acusando un trato desproporcional por parte de la Comisión Disciplinaria. Advierte que agotará todas las instancias correspondientes, con el fin de obtener justicia para su parte.

"La resolución es arbitraria, desproporcionada y carente de respeto por los derechos constitucionales fundamentales, tales como el debido proceso, la motivación suficiente, la gradualidad de la sanción. Decisión que desconoce los hechos acreditados, omite valorar las pruebas presentadas y vulnera principios esenciales del derecho federativo y constitucional", alega.

Así, la tabla acumulada de la Liga1 ha sufrido un cambio luego de este fallo que le ha otorgados tres puntos a Comerciantes Unidos por el partido ante Ayacucho FC de la fecha 18. Ante ello, los 'zorros' aseguraron que apelarán la decisión que los ha perjudicado, dejándolos en zona de descenso.