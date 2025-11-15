Marcha de la 'Generación Z' en México: Enfrentamientos con la policía en exteriores de Palacio Nacional

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Miles de ciudadanos convocaron a una marcha para este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México con el fin de protestar contra la inseguridad que se viven en el país.

Exigen mayor seguridad

Desde las 9:00 a. m., cientos de jóvenes se concentraron en el Ángel de la Independencia, punto donde se inició el recorrido hacia el Zócalo capitalino, en el frontis del Palacio Nacional.

Con pancartas, música, consignas y una fuerte presencia visual del anime One Piece, insignia del movimiento, y hasta una megabandera desplegada marcaron la movilización.

Lo que los organizadores informaron, es que con la protesta buscan exigir medidas concretas contra la violencia y la inseguridad, parte delas grandes preocupaciones de los jóvenes mexicanos. Además, quieren expresar el hartazgo de una generación que demanda un país más justo y libre de corrupción.

Jóvenes se acercaron a Palacio Nacional

Durante las primera horas, las policía mexicana estimó que aproximadamente 5 mil manifestantes acudirían a la protesta. Al inicio de la jornada, en el recorrido hacia el Zócalo, agente de la policía acompañaron al grupo de forma lateral.

Fue antes del mediodía que los primeros manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo, donde ya estaba tendida frente a Palacio Nacional una bandera de One Piece.

Como se recuerda, tras la convocatoria, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió colocar vallas metálicas al rededor de Palacio Nacional, como parte de las precauciones ante movilizaciones y fueron instaladas previo a la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este jueves.

Algunos manifestantes golpearon estas paredes, sumado a ello, se comenzaron a lanzar objetos, lo que provocó que la policía inicie acciones de dispersión lanzando gases lacrimógenos. Fue alrededor de las 14:30 (hora México) que los ciudadanos lograron derribar la valla metálica frente a Palacio Nacional, por lo que solo la protegía un gran contingente policial.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En México, durante la marcha de la denominada "Generación Z", un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía y derribó algunas vallas de seguridad que rodeaban el Palacio Nacional.



📺 Movistar: 552 SD - 774... pic.twitter.com/i1e7eu5ZVx — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2025

Según informó TV Azteca, no hay una cifra oficial de heridos, sin embargo, detallaron que si se han registrado manifestantes y periodistas heridos como parte de la represión policial.

A estas horas de la tarde, aún se registran enfrentamientos en la zona, aunque se ha apreciado la llegada de un mayo número de agentes policiales para controlar la situación.

Es así como la marcha de la 'Generación Z' en México ha resultado en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en los exteriores del Palacio Nacional.