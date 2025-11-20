Eva Ayllón revela que Natalia Málaga es casi como su 'entrenadora personal': "Me tiene a puro ejercicio"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Disciplinada! En exclusiva con Exitosa, la cantante Eva Ayllón manifestó que Natalia Málaga, además de ser su mánager, es casi como una entrenadora personal, puesto a que la motiva a hacer constamente ejercicios.

A puro ejercicio

Al ser consultada por Ricardo Rondón sobre cómo se prepara físicamente para sus shows debido a la energía que necesita y por el desgaste físico que existe, la intérprete de "Enamorada de mi país" tuvo una respuesta directa y clara.

Al respecto, indicó que muchos creen que los artistas cuando se van de viaje disfrutan de su estadía conociendo nuevos lugares, pero no es asi porque desde su experiencia consideró que "es un trajín tremendo, pero que se hace con mucha felicidad".

En tanto, reveló que su inseparable amiga y mánager, Natalia Málaga, es quien la incita a realizar ejercicios para que pueda dar un espectáculo mejor.

"Estoy haciendo piscina últimamente, no nado. Llevé mi ropa de baño para entrar a las piscinas de los hoteles, pero no lo hicimos. No hay tiempo (...) ella (Natalia Málaga) fue la que me acompañó se dio cuenta que no había podido", manifestó Ayllón.

Llena de elogios a Daniela Darcourt

La intérprete de canción criolla está de nuevo en el Perú tras una exitosa gira por Estados Unidos en las que tuvo un total de 15 presentaciones a las que calificó como "hermosas", pese a que admitió que tuvo un poco de temor.

Cabe resaltar que, en estos espectáculos estuvo acompañada de la cantante de salsa Daniela Darcourt y la razón de su miedo era porque sentía incertidumbre en lo que pasaría ya que ambas tienen públicos distintos, además de desenvolverse en distintos géneros musicales.

"Cuando recordé que nos habíamos llevado muy bien en la televisión. Daniela tiene ese ángel que no lo puedo explicar, le metes un tema en cualquier nota y te lo canta en cualquier nota. El ritimo que ella tiene, el sabor es increíble. Hacíamos criolla, entraba ella con lo nacional e internacional y luego termino yo", manifestó.

Además, sostuvo que fue idea de su equipo de trabajo de unirla a la intérprete de 'Señor mentira' y que el éxito que destacó durante su concierto fue la interpretación de ambas del tema 'Hoy', de Gianmarco. "Ha sido el éxito de la gira", sostuvo sonriendo.

