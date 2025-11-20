Pamela López admite que Paco Bazán buscó tener algo de química con ella, pero lo choteó: "No era mi tipo"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/11/2025
Pamela López contó en Magaly TV, La Firme cómo fue el acercamiento de Paco Bazán con ella, desde mensajes en Instagram hasta encuentros en discotecas. La influencer aclaró que nunca tuvo interés romántico ni conflicto personal con el conductor deportivo.
Paco enviaba mensajes a Pamela López
Pamela López, más conocida como 'Kitty Pam', se sentó en el set de Magaly TV, La Firme para hablar de varios temas de su vida personal y mediática.
Pero hubo un momento que atrapó todas las miradas. Magaly Medina le preguntó directamente si conocía a Paco Bazán fuera de cámaras.
"¿Tú conoces, fuera de los sets de televisión, a Paco Bazán? Porque me he enterado de que te gileó alguna vez y que tú no le hiciste caso", preguntó la conductora.
La ex de Christian Cueva no dudó y respondió sin rodeos. Contó que no ha tenido amistad con Paco Bazán, pero sí algunos intercambios.
Esto intercambios comenzaron hace un tiempo cuando él la agregó a Instagram y comenzó a reaccionar a sus historias, especialmente a las que tenían contenido religioso.
"Sí. Lo conocí en alguna oportunidad. Nunca he tenido amistad con él, hasta que me agregó a Instagram y comenzó a mandarme mensajes cristianos porque yo pertenecía a una iglesia y siempre posteaba cada vez que iba a mis cultos. Siempre interactuaba con mis historias", detalló la influencer.
Pamela López revela encuentro con Paco
Pamela López recordó que a finales del año pasado coincidieron en la discoteca Qiu. Según contó, Paco Bazán se mostró muy atento, pero dejó claro que no era su tipo y que no tenía interés en nada más.
"En diciembre del año pasado recuerdo que coincidimos en una discoteca. Yo estaba con un grupo de amigas y Paquito estuvo muy atento conmigo. Me escribió, después se arrepintió y lo borró. Luego se puso cariñoso con otra de mis amigas. No era mi tipo, yo estaba en otras", comentó.
Lo curioso, señaló Pamela López, es que pese a esos encuentros, Paco Bazán ha seguido comentando sobre ella en su programa de ATV en las últimas semanas, aunque nunca tuvieron un conflicto.
"Paco se ha dedicado a hablar de mí muchas veces. Estas últimas semanas se ha dedicado a darme con palo. Nunca he tenido nada en contra de él. Siempre sus temas han sido él y el padre de mis hijos. Paquito, ya suéltame. Yo no te he hecho nada", añadió la influencer.
Pamela López aprovechó la entrevista en Magaly TV, La Firme para aclarar todo sobre el acercamiento de Paco Bazán, desde los mensajes cristianos en Instagram hasta los encuentros en discotecas.