Mario Irivarren revela su verdadera relación con Jefferson Farfán: "Somos hermanos de la vida"

A raíz del ingreso de Mario Irivarren a La Manada, el modelo decidió aclarar todo sobre su supuesta rivalidad con Jefferson Farfán, un tema que siempre volvía por el vínculo que ambos tuvieron con Ivana Yturbe.

Mario aclara su relación con Farfán

La novela volvió a calentarse cuando Mario Irivarren apareció como parte de La Manada, el nuevo proyecto digital que vive dentro del canal de Jefferson Farfán.

Las redes se movieron, los comentarios llovieron y la gente empezó a recordar la eterna especulación sobre la supuesta rivalidad entre ambos por el pasado sentimental con Ivana Yturbe.

Pero Mario decidió cortar el chisme de raíz. En América Hoy dijo:"Personalmente, nunca hemos tenido ningún encuentro, ninguna gresca, ninguna diferencia, ninguna discusión ni nada por el estilo".

Así, sin rodeos. Según él, todo ese rollo que se armó durante años jamás existió. Y de paso, dejó en claro que entrar al proyecto de Farfán fue lo más normal del mundo para él y para todo el equipo.

"Esta unión, si bien sorprende a muchos, para nosotros es algo normal. De lo que vamos a sacar provecho, seguro sí", comentó.

Mario Irivarren también contó cómo fue ese primer cruce con Jefferson Farfán. Uno podría pensar que mínimo iba a haber un silencio incómodo, una mirada rara, o un "hablamos luego", pero no. Nada de eso.

"Yo recién a Jefferson lo he visto el día de la grabación, de la promo para acá", dijo. Y sobre el saludo, añadió: "Normal, como cualquier persona".

Tan tranquilo estaba, que hasta se animó a bromear. Dijo que ahora ve a Jefferson Farfán como "hermano de la vida, hermano del trabajo, socio y jefe", y que en el ambiente del programa hay una "linda energía" que hace que todo fluya sin tensiones.

Incluso contó que ya invitó a la 'Foquita' a uno de sus programas. Eso sí, entre risas admitió que todavía no consigue que confirme: "No, pero no le va a quedar de otra. Sí o sí va a tener que venir".

Y como para cerrar con humor, añadió: "No creo que sea correlón él. Acá el único correlón soy yo".

Mario revelará sobre su encuentro con Farfán

Cuando le preguntaron a Mario si en algún momento hablaron a calzón quitado sobre el pasado o si "limaron asperezas", él decidió ponerse misterioso. "No se cuenta nada. Secreto. Hasta ese día", fue lo único que dijo.

Eso sí, adelantó que todo se verá en pantalla: "Eso se lo van a enterar en el capítulo cuando nos venga a visitar Jefferson. Esa repita me la voy a guardar para ese día. Hay una historia que contar".

Con el estreno de La Manada y la presencia de Mario Irivarren en el proyecto, el modelo dejó por fin en claro cómo es realmente su relación con Jefferson Farfán y qué hay detrás de todo el cuento que los persiguió por años.