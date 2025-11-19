Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado tras su despido de pódcast: "Que se abstenga de utilizar mi nombre"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Paco Bazán y Erick Delgado no deja de dar de qué hablar. Tras su despido del pódcast Ni Loco Ni Santo, el exfutbolista de Universitario decidió enviarle una carta notarial que dejó claro que no piensa quedarse callado y que busca poner orden en la situación.

Paco envía carta notarial a Erick Delgado

Durante la última edición de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina reveló un nuevo capítulo en la polémica separación de Paco Bazán de Ni loco ni Santo.

Resulta que Paco Bazán no se quedó de brazos cruzados y le envió una carta notarial a Erick Delgado, luego de que el exfutbolista admitiera que sí le había avisado a su excompañero sobre su despido.

En el documento legal, Paco Bazán deja claro su molestia: "Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con relación al comunicado público emitido por su representada con fecha 17.11.25, en el cual se hace referencia a la decisión de común acuerdo de mi 'prescindencia' en el programa Ni Loco Ni Santo", se lee al inicio.

Además, Paco señala que nunca dio su consentimiento para usar su nombre o imagen en publicaciones actuales o futuras.

"El retiro inmediato de mi nombre, imagen, voz, fotografías y/o videos de cualquier plataforma, medio de comunicación, red social o contenido audiovisual relacionado directa o indirectamente con su empresa o con el programa Ni Loco Ni Santo".

Y agrega un contundente recordatorio legal: "Que se abstengan de utilizar mi nombre en futuros comunicados, transmisiones o proyectos, en la medida que nunca he otorgado autorización ni cesión de derechos para dicho uso".

¿Qué dijo Erick Delgado?

Recordemos que, en conversación con un periodista de Magaly TV, La Firme, Erick Delgado confirmó la salida de Paco Bazán. El conductor fue honesto y reconoció que la situación lo incomodó.

"Es un poco de todo, pero mañana lo aclararé en vivo, por eso mandé el comunicado. Ahora ya no me sentía cómodo con todo, mejor entonces es dejar las cosas ahí, era lo más saludable", comentó en el chat que difundió Magaly Medina.

Todo apunta a que este intercambio de cartas y comunicados será tema central en los próximos días, y seguramente traerá más novedades desde los estudios de televisión y las redes sociales.

