Elecciones 2026: JNE admite apelación de Primero la Gente y sigue en carrera.

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Marisol Pérez Tello sigue en carrera. Este jueves, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Primero La Gente, revocando así la decisión del JEE que había rechazado la inscripción de su fórmula presidencial.

Primero La Gente continúa en carrera

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 argumentaba que la organización política no habría presentado el trámite de inscripción dentro del plazo legal establecido. Por ello, PLG presentó el recurso de apelación el pasado 3 de enero, argumentando inconvenientes técnicos ajenos al partido.

Concretamente, sostuvieron que estos problemas ocurrieron dentro del sistema de firma digital, integrado a la plataforma Declara+, por lo que les fue imposible completar el procedimiento virtual dentro del plazo.

Ante ello, el JNE determinó que correspondía admitir la apelación tras evaluar los argumentos de la agrupación política encabezada por la política y abogada Marisol Pérez Tello durante la audiencia pública.

Con este fallo, el máximo organismo electoral dejó sin efecto la improcedencia que dictó el JEE.

Marisol Pérez Tello confiaba en resolución favorable

En diálogo con Exitosa, la candidata presidencial del partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, había afirmado que confía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para resolver la improcedencia de su inscripción para los comicios de 2026. "El JNE tiene la oportunidad de remediar un tema administrativo", expresó.

Este jueves 8 se realizó la audiencia donde se dio la revisión de 16 recursos de apelación relacionados a inscripciones fuera de tiempo, entre las que se incluye la de su partido. En ese sentido, Pérez Tello precisó que el problema viene por parte del JNE, al haber incurrido en una falla administrativa.

"Siento que el JNE va a resolver el tema. El Jurado tiene la oportunidad de remediar un problema administrativo, no de tiempo", aseguró.

Señaló que se presentó una larga demora de varias horas al momento de realizar la firma digital con Signet, componente de la plataforma anteriormente mencionada. "Signet no funcionó, ¿yo tengo la culpa?", cuestionó.

Pérez Tello aseguró que "está probado" que estuvo conectada por más de 14 horas junto a otros partidos bajo la supervisión de representantes del JNE donde se daba el soporte técnico y todo está documentado.

El JNE declaró fundada la apelación presentada por Primero La Gente, revocando la decisión del JEE que había declarado improcedente la inscripción de sus listas.