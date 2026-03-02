PNP detuvo a fiscalizadores de Villa El Salvador por intentar clausurar una fiesta 'chicha' clandestina

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Fiscalizadores del distrito de Villa El Salvador fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras intentaban clausurar una fiesta 'chicha' clandestina, la cual aparentemente no tenía autorización. Según indicaron, los policías no explicaron el motivo de su intervención.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad de Villa El Salvador, Vanessa Calcina Ayala, fue quien denunció dicha intervención. Ella es una de los cuatro detenidos.

En tal sentido, Calcina brindó detalles sobre cómo ocurrieron los hechos presentados durante un concierto del cantante 'Chacalón Junior'. Según indicó, afuera del local en donde se estaba realizando el evento, habían personas con armas de fuego, quienes se identificaban como "seguridad" del cantante. Además, diversas personas estaban libando licor y realizando disturbios.

Ante ello, los propios vecinos son los que emiten la queja, por lo que los fiscalizadores llegan hasta el lugar y al intervenir, genera una incomodidad entre los representantes del cantante, haciendo que estos llamen a la Comisaría de Chorrillos y así se genere la detención de los fiscalizadores.

"La policía intervino y nos trajo, no nos dejó terminar con el trabajo. Son tres trabajadores y mi persona, estamos en calidad de detenidos. Yo pregunté cuando llegué y no nos quisieron dar el nombre (del comisario)", precisó Calcina.

Instituciones no se han pronunciado

Cabe mencionar que, el momento de la intervención quedó grabada por uno de los fiscalizadores que se encontraba dentro de la camioneta policial. En el video se ve a uno de los efectivos, el cual no ha sido identificado hasta el momento.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), ni de la Municipalidad de Villa El Salvador y, los cuatro fiscalizadores permanecen detenidos, sin conocer el motivo verdadero de su intervención. Ellos están esperando ser liberados y que la situación se aclare debido a que solo cumplían su labor al intervenir dicho evento.

Tampoco existe un pronunciamiento por parte de la orquesta de 'Chacalón Junior', sobre si realmente tenían la autorización correspondiente para realizar el evento en Villa El Salvador.

En conclusión, cuatro fiscalizadores de Villa El Salvador permanecen en calidad de detenidos luego de que efectivos policiales los trasladaran hacia una comisaría sin explicar el motivo. Ellos intervinieron una fiesta, que aparentemente no contaba con los permisos correspondientes.