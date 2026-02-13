Dayanita y Jorge Benavides volverían a trabajar juntos nuevamente: "¿Estará realmente arrepentida?"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita y Jorge Benavides llevan una extensa y accidentada relación laboral desde hace varios años. Ahora que el cómico se ha mudado de canal, volvería a trabajar con la actriz transgénero y, aunque la noticia no ha sido confirmada, los fans de ambos están ansiosos por saber si podrán volver a verlos juntos.

¿Dayanita volverá a trabajar con Jorge Benavides?

Los rumores del posible regreso de la actriz cómica al equipo de Jorge Benavides surgieron luego de que ayer, 12 de febrero, publicara un video de lo que se verá este fin de semana en su programa llamado 'JB Noticias'.

Cabe resaltar que el video promocional muestra a una invitada sorpresa, y varios internautas han señalado que se trataría de la actriz cómica. Incluso algunos se tomaron el tiempo de buscar fotografías para encontrar similitudes, como la forma del cuerpo y los tatuajes.

No es la primera vez que Jorge y Dayanita se unen para trabajar juntos, ya que en el pasado se separaron por motivos personales, pero luego retomaron el vínculo laboral por pedido de la actriz.

"Intento buscar conversar (con JB), pero mi temor es que me rechacen él y su esposa. Estoy muy arrepentida por todo. Deseo que se pueda dar esa conversación, así sea la última", dijo Dayanita hace poco y, al parecer, se cumpliría su sueño de volver a trabajar con 'JB'.

Dayanita se fue a Estados Unidos

El pasado 21 de octubre del 2025, Magaly Medina sorprendió a su público al enlazar en vivo con Dayanita, quien se encontraba en el aeropuerto a punto de viajar a los Estados Unidos.

La comediante, reconocida por su participación en "JB en ATV", se mostró nerviosa pero entusiasta mientras aclaraba los rumores sobre un presunto contrato con una productora de cine para adultos.

"Estoy nerviosa, madrina, pero feliz. Me voy a trabajar, no a hacer nada malo", dijo entre risas a la conductora de "Magaly TV La Firme". La artista, que cargaba una sola maleta, explicó que su viaje es de corta duración: "El 12 de noviembre estoy en Perú. Solo me voy para cumplir con shows de comedia en Texas, Las Vegas, Houston y Nueva York".

Por ahora, ni Dayanita ni Jorge Benavides han confirmado oficialmente el esperado reencuentro. Sin embargo, la expectativa crece en redes sociales y sus seguidores se mantienen atentos a cualquier anuncio. De concretarse su regreso, marcaría un nuevo capítulo en su historia laboral, llena de altibajos y segundas oportunidades.