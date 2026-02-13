Alianza Lima celebra su 125 aniversario en medio de críticas tras quedar fuera de la Copa Libertadores

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores el pasado 11 de febrero tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo. Pese a la eliminación, el equipo íntimo decidió celebrar su 125 aniversario con la presencia de sus jugadores más representativos, entre ellos Paolo Guerrero, quien ha sido duramente criticado en estos días.

Alianza celebra 125 aniversario, pero hinchas lo destruyen

La noche de ayer, 12 de febrero, los directivos y jugadores de Alianza Lima se reunieron en un evento privado para celebrar los 125 años del club blanquiazul. En redes sociales se publicaron varios videos de la llegada de algunos futbolistas como Eryc Castillo y Paolo Guerrero, quien dio declaraciones.

"Estamos aquí por la conmemoración de los 125 años de Alianza y esperamos que todo salga bien", dijo el 'Depredador', intentando mostrar su mejor cara para el evento.

Los periodistas no pudieron evitar preguntarle directamente sobre la eliminación en la Copa Libertadores. Al respecto, Paolo indicó que el equipo ya está pasando la página y que los hinchas deberían hacer lo mismo para concentrarse en los siguientes partidos que tienen programados.

"Es durísimo, pero hay que pasar la página. El sábado tenemos una final, un partido importante, y vamos a ganar los tres puntos. El grupo está fuerte y unido. Tenemos que pasar la página y empezar a trabajar en el camino ", indicó.

Se le ve realmente dolido a Paolo, de verdad espero que pueda revertir esta situación y retirarse de buena manera, su carrera lo merece. Está bien descomprimir un poco la presión, incluso para jugadores con su experiencia. pic.twitter.com/fc6SAK0Yoy — Gabriel Pacheco (@GabrielPachecon) February 13, 2026

La celebración no fue bien recibida por los hinchas de Alianza, quienes descargaron toda su ira en redes sociales. "Encima tienen el descaro de celebrar", "Sinvergüenzas, los hinchas están molestos y ellos celebrando", "Felices 125 años, una historia llena de derrotas, fracasos y tragedias", fueron algunos de los comentarios más polémicos.

Hinchas de Alianza sufren por la Copa Libertadores

Algunos videos mostraban la decepción de los hinchas que estaban en las gradas del estadio en La Victoria. Uno de los clips se volvió viral, debido a que mostraba a un hincha tirado en las gradas, como si estuviera resignado a que el equipo de sus amores no pudo vencer a su rival de turno. Todos pasaban por su lado y él ni se inmutaba.

Es así que, la celebración por los 125 años del club terminó opacada por el malestar de la hinchada, que no perdona la reciente eliminación. Mientras el plantel intenta enfocarse en el torneo local, los aficionados exigen autocrítica, resultados y un verdadero compromiso con la historia blanquiazul en cada partido que disputen próximamente.