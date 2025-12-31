¡Inesperado! Youna, ex de Samahara Lobatón, toma DIFÍCIL decisión tras anunciar que tiene cáncer

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna reveló que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva. Tras ese anunció, volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar la difícil decisión que tomó tras su diagnóstico.

Youna revela su lucha contra el cáncer

La vida de Youna, expareja de Samahara Lobatón, dio un giro drástico. A través de sus redes sociales, reveló que luego de atravesar un episodio de salud mientras se encontraba trabajando, el 21 de noviembre de 2025 fue diagnosticado con cáncer. Sostuvo que la noticia le impactó, pero aprende a tomar esta enfermedad con positivismo, sabiendo que podrá salir adelante por el bienestar de su hija.

"Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", expresó en Instagram.

Asimismo, sostuvo que se ha sometido a una serie de exámenes especializados para determinar con exactitud qué tipo de cáncer padecía: leucemia, un mal que, si es grave, puede ser tratado con distintos métodos y tratamientos médicos, al ser detectado a tiempo.

La difícil decisión que tomó tras el diagnóstico

Tras el desconcertante anuncio que preocupó a sus seguidores, Youna se mantiene activo en sus redes sociales para mantenerlos informados sobre cada uno de los procesos que vive tras su lucha contra el cáncer. Es así como reveló que decidió dejar atrás su cabello largo, un gesto que describió como un símbolo de empezar de nuevo.

Pues bien, como se sabe, deberá someterse a una serie de tratamientos que incluye quimioterapias y medicación oral, lo que le permite continuar con el proceso desde casa, acompañado de su entorno más cercano.

"Tuve mi cabello largo durante muchos años y que mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo, esta vez me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer, los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó y empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca", escribió en Instagram.

Samahara Lobatón y su mensaje de apoyo a Youna

Tras su confesión, Samahara Lobatón no pudo evitar pronunciarse y asegurar que pese a los problemas que tuvo en el pasado con Youna, le brinda todo su apoyo y respaldo. Asimismo, anunció que actualmente lleva una cordial relación de padres por el bienestar de su hija mayor.

"¿Estás apoyando al papá de tu hija Xianna?", fue la interrogante que no dudó en contestar de forma tajante: "Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida, su hija que lo ama y lo adora", aclaró.

Mensaje de Samahara Lobatón tras diagnóstico de cáncer de Youna.

Es así como Youna vuelve a remecer la farándula peruana y esta vez al anunciar que se despide de su melena tras diagnóstico de cáncer e inicio de quimioterapias.