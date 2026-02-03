Laura Bozzo reaparece tras difundirse rumores de su fallecimiento: "No sé cuantas veces me han dado por muerta"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la propagación de rumores sobre su supuesta muerte, Laura Bozzo reapareció públicamente y aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud, dejando en evidencia el impacto de los contenidos falsos que circulan en redes sociales y la preocupación que generaron entre sus seguidores.

Laura Bozzo desmiente los rumores

La conductora no tardó en responder a los rumores que circulaban masivamente en TikTok y otras plataformas, donde videos generados con inteligencia artificial simulaban un reporte noticioso sobre su muerte a los 74 años.

Los clips falsos incluso mencionaban complicaciones tras una cirugía facial o un paro cardiaco, con supuestos equipos de emergencia atendiendo la situación en su domicilio.

Ante esto, Laura Bozzo decidió grabar un video en sus redes para desmentir las noticias: "Me levanté y lo único que veía en TikTok: Laura internada, Laura en la clínica, Laura deformada, Laura grave. Por el amor de Dios, debería haber algún tipo de reglas que no se puede estar publicando cualquier mentira que difaman".

En un gesto de humor frente a la situación, Laura Bozzo compartió un clip donde simulaba llegar muerta y resucitar en su programa, acompañado de la canción "No estaba muerta, estaba de parranda".

"No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos, ¿es en serio? Besos a mi público los amo pronto de regreso", publicó junto al video, dejando claro que la noticia de su fallecimiento era completamente falsa.

También se refirió a la preocupación que generó entre sus seguidores: "A mí la verdad me importa una mierda, pero hay gente que me escribe y que piensa que yo estoy muriéndome en Acapulco. Pronto sabrán de mí. La próxima semana hay dos proyectos que estoy por concretar. Vamos a ver lo que Dios quiera. Los amo".

Reacciones en redes sociales

La respuesta de Laura Bozzo generó alivio y celebración entre los usuarios, quienes expresaron su apoyo y felicidad por verla bien: "Pensé que era verdad, gracias a Dios estás bien" y "Todos preocupados por Laura, ella bien relax en su piscina", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Otros mensajes, como "Te queremos Laura", "La amamos, larga vida" y "Se viene nueva temporada de Laura en América", reforzaron el respaldo de su audiencia y la expectativa por sus próximos proyectos.

Así, Laura Bozzo reapareció tras rumores de su muerte, dejando claro que está bien y desmintiendo los falsos videos que circulaban en redes.