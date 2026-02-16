Dayanita revela el motivo por el que abandonó su trabajo con Jorge Benavides: "Quiero otra oportunidad"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita regresó como parte del elenco del nuevo programa cómico de Jorge Benavides. La actriz reveló el verdadero motivo por el que anteriormente dejó plantado el trabajo con su jefe y, de rodillas, pidió una nueva y última oportunidad, comprometiéndose esta vez a no fallar y a dar todo de sí.

Dayanita suplica perdón a Jorge Benavides

La actriz trans empezó diciendo que se encuentra muy arrepentida de todos sus pecados, locuras y de todo lo que ha hecho en los últimos años. "Estoy arrepentida de haberle fallado al señor Jorge Benavides", dijo en un inicio mientras sus compañeros vociferaban en el fondo.

Enseguida, Dayanita confesó que el verdadero motivo por el que abandonó su trabajo hace unos meses fue por una locura de amor por su exnovio, Miguel Rubio. Según explicó, él era cantante y le propuso formar una orquesta en conjunto, pero ella debía renunciar a su trabajo.

"Me hizo elegir entre la orquesta y mi trabajo", indicó. Jorge Benavides, quien estaba actuando como sacerdote en un confesionario, le dijo que nunca debió cambiar la seguridad de un trabajo por una relación inestable, pero la actriz aseguró que lo hizo todo por amor.

Dayanita expresó su más profundo deseo: "Quiero pedirle perdón. Quiero que me dé una nueva y última oportunidad . Prometo no fallarle, estoy arrepentida, págame lo que usted quiera", dijo. Finalmente, Jorge Benavides aceptó el regreso de la actriz.

Las polémicas de Dayanita y JB

Dayanita ha sido protagonista de múltiples escándalos que la han puesto en el ojo público. Su salida abrupta de JB en ATV, sin previo aviso, provocó un fuerte conflicto con Jorge Benavides y la producción, que calificaron su actitud de incumplimiento contractual y desordenada. La situación escaló al punto de que Benavides le envió una carta notarial exigiendo el pago de una penalidad por romper su contrato.

Además, la comediante fue criticada por ausentarse repetidamente a las grabaciones y por dedicarse a vender contenido en redes sociales, lo que tensionó su relación con el equipo. Benavides incluso declaró que no podía volver a trabajar con alguien "tan inestable", cerrando de facto cualquier posible regreso al programa, aunque al final terminó cediendo nuevamente.

Es así que, tras reconocer su error y asumir que tomó una decisión impulsiva por amor, Dayanita regresó al programa decidida a reivindicarse. Jorge Benavides le dio una nueva oportunidad frente a cámaras, dejando claro que la confianza se recupera con hechos.