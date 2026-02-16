Turistas extranjeros quedan impactados con el Carnaval de Cajamarca: "Volveremos todos los años"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los Carnavales de Cajamarca 2026 arrancaron el 14 de febrero con un multitudinario pasacalle y fiestas en toda la ciudad. Miles de personas viajaron hasta la sierra norte del Perú para disfrutar de esta celebración. También hubo turistas extranjeros que participaron en esta fiesta, que se ha vuelto tradición año tras año.

Extranjeros quedan maravillados con el Carnaval de Cajamarca

El sábado 14 de febrero se realizó la entrada del 'Ño Carnavalón', un pasacalle marcado por un recorrido de varias cuadras, donde miles de personas juegan con agua, pintura, talco y otros materiales para quedar lo más manchados posible, todo al ritmo de comparsas.

Un medio local que estaba cubriendo el evento logró entrevistar a varios extranjeros que llegaron hasta la ciudad de los carnavales para celebrar esta festividad. La mayoría de turistas eran de Alemania, aunque también hubo ingleses y personas de otras nacionalidades.

"Es mi primera vez en el carnaval, es muy bonito, no tenemos algo así en Alemania. Vamos a volver todos los años", dijo un grupo de amigos alemanes que estaban completamente pintados.

Enseguida, un joven de nacionalidad inglesa comentó que era su primera vez en una festividad así y que le gustó mucho la experiencia. Varios de ellos hablaban muy bien español, ya que, al parecer, se habían preparado para visitar nuestro país.

Finalmente, una joven italiana también mostró gran sorpresa por las actividades que había en el carnaval, ya que no solo se trata del pasacalle, sino de la fiesta que hay al final, donde se presentan varios grupos musicales de cumbia, huayno y bandas.

El origen del Carnaval de Cajamarca

El Carnaval de Cajamarca es una de las celebraciones más importantes del Perú. Sus orígenes se remontan a la época colonial, cuando las costumbres españolas se mezclaron con tradiciones andinas. Con el tiempo, la fiesta adoptó identidad propia, incorporando música, coplas picarescas, comparsas y el tradicional 'Ño Carnavalón'.

Durante el siglo XX, el carnaval creció y se organizó oficialmente con concursos, reinas y grandes pasacalles. La celebración se caracteriza por el juego con agua, pintura y talco, además de conciertos populares. Hoy reúne a miles de visitantes cada año, consolidándose como símbolo cultural y turístico de Cajamarca.

De esta manera, el Carnaval de Cajamarca 2026 volvió a demostrar por qué es una de las fiestas más esperadas del país. Entre música, color y tradición, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una celebración única que cada año gana más seguidores y reafirma su importancia cultural en el Perú.