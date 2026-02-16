Famosa inflluencer y su amigo mueren intoxicados tras comer cangrejo en una transmisión de TikTok

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una famosa influencer dedicada a probar comida marina perdió la vida hace unos días luego de consumir una especie de cangrejo sin saber que era tóxico. Junto a la mujer de 51 años también falleció su amigo, ya que ambos lo consumieron en una transmisión de TikTok.

Influencer muere tras comer cangrejo venenoso

Se trata de Emma Amit, una creadora de contenido filipina que se volvió conocida por probar distintos tipos de mariscos y platos hechos a base de lo que pescaba en la playa, cerca de donde vivía. La mujer nunca pensó que su pasión por la gastronomía y su peculiar gusto culinario la llevarían a la muerte.

Según informaron las autoridades de la isla Palawan, lugar donde vivía Emma, ella salió a recolectar mariscos como todos los días y, al llegar a casa, preparó los cangrejos que atrapó para luego comerlos frente a cámaras en una transmisión en redes sociales.

Sin embargo, su falta de conocimiento hizo que no se diera cuenta de que el cangrejo que había cocinado se trataba de un Zosimus aeneus, conocido localmente como "cangrejo del diablo" por tener un alto grado de toxicidad. La mujer fue llevada de emergencia al hospital, pero perdió la vida por intoxicación.

Junto a Emma también falleció su amigo, quien probó el mismo cangrejo venenoso. Tras conocerse ambos decesos, la policía encontró los caparazones del animal en la cocina de la víctima y alertó a la comunidad a tener cuidado con los animales que puedan encontrar en el mar, ya que no todos son comestibles.

¿Qué es el Zosimus aeneus?

El Zosimus aeneus, conocido como "cangrejo del diablo", es una especie marina que habita en zonas tropicales del océano Índico y el Pacífico. Suele encontrarse en arrecifes y áreas rocosas poco profundas. Aunque su apariencia puede resultar llamativa por sus tonos rojizos y manchas claras en el caparazón, es considerado uno de los cangrejos más tóxicos del mundo.

Este crustáceo puede contener potentes toxinas como la tetrodotoxina y la saxitoxina, capaces de provocar parálisis, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte si se consume. Por ello, especialistas recomiendan no manipularlo ni ingerirlo bajo ninguna circunstancia.

Es así que, este trágico caso ha generado conmoción en redes sociales y ha puesto en debate los riesgos de consumir especies marinas sin el conocimiento adecuado. Las autoridades reiteraron la importancia de informarse antes de ingerir animales silvestres, ya que un error puede tener consecuencias fatales e irreversibles.