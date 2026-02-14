Adolfo Aguilar EN SERIOS PROBLEMAS tras denuncia de deuda por más de S/10.000 a su expareja

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo escándalo se ha desatadao en la farándula peruana y que tendría como protagonista a una figura televisa y su expareja. Nos referimos al exconductor de Yo Soy, Adolfo Aguilar y su exenamorado Alejandro Merino. A continuación te contamos todos los detalles.

Expareja de Adolfo Aguilar lo acusa de deberle fuerte suma de dinero

Todo se dio a conocer mediante las redes sociales de Alejandro Merino, un joven empresario que mantuvo una relación con el también productor de cine a quien acusa de deberle más de 10 mil soles por tres estudios de investigación de mercado que llevó a cabo para la productora Big Bang Films.

El oriundo de Piura recurrió a sus redes sociales para pronunciarse y contar a detalle sobre todo lo suscitado. Ahí aprovechó en exigirle al amigo de Karen Schwarz que le devuelva dicho dinero porque considera que no puede haber ofrecido su trabajo profesional gratuitamente.

Hay que mencionar que la publicación fue difundida por el creador de contenido Fernando León. En dicho post, Merino denuncia que Aguilar no quiere pagarle dicho monto y que inclusive lo ha bloqueado, por tal motivo lo catalogó como "vergüenza".

"A la opinión pública y a la prensa. Denuncio públicamente a Adolfo Carlos Aguilar Villanueva, más conocido como Adolfo Aguilar de deberme dinero y no querer pagarme. He intentado cobrarle el dinero que me debe desde hace bastante tiempo de manera bastante cordial y ha optado por bloquearme (...) Qué vergüenza que estafes a la gente, eres una vergüenza", se lee al inicio de su extenso mensaje.

Además, dejó entrever que durante su romance la figura televisiva tuvo una actitud de mal trato hacia su persona. "No te pido que te reconozcas los malos momentos, los malos tratos, insultos y/o agresiones", manifestó.

Sobre ello, El tiktoker Fernando León trajo a la memoria que la relación que tuvieron Alejandro y Adolfo fue tormentosa. Y es que, en 2024, Merino detalló cómo lo agredieron durante su pasada relación que apuntaría a la figura mediática, sin embargo, Aguilar lo negaría rotundamente.

Expone conversaciones con Adolfo Aguilar

Adicionalmente, Alejandro Merino compartió conversaciones con Adolfo Aguilar. Allí la comunicación está ligada a la devolución del dinero por el trabajo que realizó que, si bien en un principio fue de apoyo luego debieron cobrarse debido a falta de recnocimiento.

Por su parte, la respuesta del exconductor de televisión fue concisa y recrminándole a su expareja la razón de su soliictud. "Ok, ¿cuánto es? Y no entiendo tu necesidad de hacer las cosas personales, pero en fin. Ya te darás cuenta en el futuro", sostuvo.

Como vemos, la expareja de Adolfo Aguilar, Alejandro Merino, lo ha denunciado debido a que sostiene que le debe más de 10 mil soles porm un trabajo realizado a la prodcutora Big Bang Films.