Hugo García abre la posibilidad de casarse con Isabella Ladera este 2026 tras anunciar su embarazo

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron hace unos días que están esperando a su primer bebé juntos. La noticia causó mucho revuelo, ya que llevan poco tiempo de relación, y ahora la posibilidad de que estén planificando casarse ha vuelto a generar mucha polémica en redes sociales.

¿Hugo García quiere casarse con Isabella?

La pareja se conoció aproximadamente en junio del año pasado en Miami y, desde entonces, hubo varios rumores de que estaban juntos. Sin embargo, ninguno de los dos quería admitirlo y, cuando les preguntaban sobre un posible romance, decían que solo eran amigos.

Casi medio año después confirmaron que estaban en una relación y este febrero revelaron que se convertirán en padres. Hugo hizo bastante contenido sobre paternidad en redes sociales, pero lo que más llamó la atención fue un trend de TikTok que le mostraba el supuesto futuro que le depara el 2026.

"Mi predicción para el 2026", se lee en un video donde aparece acostado en la cama y el algoritmo le muestra tres hechos que supuestamente le sucederán este año. El primero es un auto deportivo, el segundo es una boda y el tercero es un embarazo.

Hugo García dijo que el algoritmo "no falló", en alusión al embarazo; pero cuando apareció la opción de casarse se mostró muy sorprendido y feliz, lo cual desató rumores de que próximamente podría pedirle la mano a Isabella y, de esta manera, consolidar su familia.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y, aunque varios estaban en contra de su relación con la influencer venezolana, otros aseguraron que solo él puede decidir sobre su vida y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Magaly sorprendida por el embarazo de Isabella y Hugo

Magaly no pudo evitar opinar sobre el reciente anuncio de embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. La conductora se mostró muy sorprendida con la noticia y hasta dejó entrever que ambos habrían sido muy responsables al decidir tener un hijo cuando apenas llevan unos meses de relación.

La conductora de Magaly TV, la firme empezó a hablar del tema con extrañeza, indicando que: "Yo pensé que eso era un amor temporal. Que ella estaba tratando de olvidar a Beele con este chico muy guapo, el ex de Alessia Rovegno", dijo.

Es así que, mientras la pareja disfruta la dulce espera, los rumores de matrimonio siguen creciendo en redes sociales. Aunque no han confirmado planes de boda, la ilusión por formar una familia es evidente. Por ahora, Hugo e Isabella viven esta etapa con entusiasmo, enfocados en la llegada de su primer bebé.