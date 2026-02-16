¡Año del caballo! Este 17 de febrero inicia el Año Nuevo Chino: conoce las cábalas más populares

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El Año Nuevo Chino 2026 comienza este 17 de febrero y marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, una de las combinaciones más intensas del horóscopo oriental. Esta celebración, también conocida como el Festival de Primavera, se rige por el calendario lunar y simboliza renovación, esperanza y nuevos comienzos.

¿Qué es el Año Nuevo Chino?

A diferencia del calendario occidental, la fecha cambia cada año, ya que depende de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. En China y en otros países de Asia, esta festividad es la más importante del año, pues representa unión familiar, prosperidad y buena fortuna.

El Caballo es un signo asociado con la libertad, la energía y el liderazgo. Sin embargo, al tratarse del elemento fuego, el 2026 se perfila como un periodo de decisiones fuertes, pasión y cambios acelerados. Se dice que será un año ideal para emprender proyectos, viajar y asumir retos con valentía.

Como toda gran celebración, las cábalas no pueden faltar. Una de las más populares es limpiar profundamente la casa días antes, ya que esto simboliza dejar atrás las malas energías. Además, se recomienda decorar con color rojo, tono que representa suerte, éxito y protección frente a la adversidad.

Otra tradición importante es usar ropa nueva la noche previa, preferiblemente roja o dorada, para atraer prosperidad. También es común regalar sobres rojos con dinero, un gesto que simboliza buenos deseos y abundancia para quienes los reciben durante este nuevo ciclo.

Asimismo, muchas personas encienden incienso y colocan frutas como mandarinas y naranjas en sus hogares, pues están asociadas con riqueza y felicidad. Encender fuegos artificiales también forma parte de las cábalas, ya que, según la tradición, el ruido ahuyenta a los malos espíritus y abre paso a la buena fortuna.

¿Cómo se celebra en China?

En China, millones de personas se movilizan para reencontrarse con sus familias, protagonizando la migración anual más grande del planeta. Las estaciones de buses y aeropuertos lucen abarrotados, mientras las ciudades se llenan de desfiles, danzas del dragón y espectáculos llenos de luces y color. El país entra en una fiesta que dura desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo.

Es así que, el Año Nuevo Chino 2026 no solo marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, sino también una etapa cargada de energía, movimiento y oportunidades. Entre rituales, reuniones familiares y tradiciones milenarias, esta festividad reafirma la importancia de comenzar cada ciclo con esperanza, unión y determinación.