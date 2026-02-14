Hugo García lanza INESPERADO MENSAJE tras anunciar embarazo con Isabella Ladera: "Y de qué..."

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noticia que removió la farándula fue la develada por Hugo García y su pareja Isabella Ladera tras anunciar que se convertirán en padres muy pronto. Junto a una romántica foto, abrazados y mostrando la ecografía de su bebé dejaron boquiabiertos a más de uno aunque los rumores de que ocurra ello eran grandes.

Ahora en el marco del Día del Amor y la Amistad, el futuro papá lanzó un inesperado mensaje que llamó la atención a sus miles de seguidores así como a sus familiares y amigos. Aquí te contamos todos los detalles de lo que ocurrió.

Hugo García lanza impensado mensaje tras anuncio de embarazo de su pareja

Este 14 de febrero, el exintegrante de 'Esto es Guerra' aporvechó la fecha festiva en el que se recuerda el amor y la amistad por los seres que más queremos para compartir tiernas fotografías junto a la futura madre de su hijo o hija. "Primer San Valentín juntos... y de qué manera", escrbió en el post.

Noticia en desarrollo...