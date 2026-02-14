Christian Cueva y Pamela Franco se dedican tiernas palabras por el Día del Amor: "Te amo hasta el fin del mundo"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el Día de San Valentín diversas parejas aprovechan la ocasión para derrochar amor y dedicarse tiernas palabras a fin de demostrar el gran cariño que sienten. Y en la farándula peruana, ello no es excepción. Una de las parejas del momento, Christian Cueva y Pamela Franco se pusieron románticos y se expresaron lo mucho que se aman.

Pamela Franco dedica románticas palabras a Cueva

Con la llegada del 14 de febrero diversas figuras del espectáculo no han dudado en demostrar lo felices que se encuentran en el ámbito amoroso. Este es el caso del autodenominado 'el 10 del pueblo' y la cantante de cumbia, que hasta el momento se muestran como una relación sólida, pese a que su inicio fue tormentoso y mediático.

Contra viento y marea, han demostrado en más de una oportunidad estar más unidos al igual que enamorados tanto en redes sociales como en cada lugar en el que se presentan juntos.

Así, la intérprete de 'Dile la verdad' recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo y extenso mensaje al siempre polémico 'Cuevita', junto a una fotografía en la que aparecen abrazados y besándose e inclusive lo llamó con un apodo particular al futbolista.

"Mi Mickey te amo, es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia. Hoy quiero celebrar mi amor por ti que es hasta el fin del mundo, nadie te ha amado ni te amará así. Te amo amor mío por una vida juntos. ¡Feliz Día del Amor mi vida!", escribió.

Publicación de Pamela Franco

Christian Cueva expresa su amor a Pamela Franco

Como era de esperarse, la respuesta del flamante volante del club Juan Pablo II no tardó mucho y también aprovechó la oportunidad para dedicarle palabras a su amada pareja mediante sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Publicación de Christian Cueva

Fue así que, compartió la publicación de Pamela Franco y junto a esta escribió lo siguiente: "Eres y serás siempre mi amor bonito que Dios tuvo preparado para mí. Te amo con toda mi alma, en este Día de la Amistad y el Amor, solo quiero decirte mi vida por sostenerme en todo momento. Nunca olvidaré cada cosa que hiciste por mí para no caer. Te amo hasta el fin del mundo".

Como vemos, en el Día de San Valentín una de las parejas más destacadas de la farándula, Pamela Franco y Christian Cueva, expresaron todo el amor que se tienen dedicándose mensajes románticos en redes sociales.