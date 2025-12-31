¡Luto en la música! ARREBATAN la vida a querido cantante durante ATAQUE armado en su domicilio

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante un ataque armado un querido vocalista de una agrupación fue asesinado a balazos cuando se encontraba participando de una reunión familiar en su domicilio . Su deceso fue confirmado mediante un comunicado por el grupo que lideraba.

Cantante fallece en ataque armado

El pasado domingo 28 de diciembre, el intérprete identificado como Gio Vera, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'Banda Gota de Oro', falleció tras ser víctima de un violento atentado cuando se encontraba departiendo con sus familiares en el calor de su hogar.

De acuerdo a información preliminar, sujetos armados llegaron hasta el lugar ubicado en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato y abrieron fuego contra todos los presentes.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las autoridades las personas fallecidas fueron un total de cinco incluyendo al también cantante de corridos. Por ahora, todo se encuentra en materia de investigación que buscan determinar cuál habría sido el móvil de este fatidico crimen.

La lamentable noticia fue confirmada mediante la cuenta oficial de Instagram del grupo musical al que pertenecía donde compartieron un sentido mensaje por la pérdida del artista.

"Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba, tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros, gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón y como siempre lo dijiste 'que suene la gotera'", se lee en el post que fue acompañado de una imagen del cantante junto a una alas de ángel.

Asimismo, compartieron un homenaje con fotos y videos donde aparece interpretando diferentes canciones junto al resto de los integrantes de la banda.

El séptimo ataque en el estado de Guanjuato

La ola de criminalidad es constante en el estado de Guanajuato, reflejo de ello es que la muerte del cantante Gio Vera, es el séptimo ataque se registra en esta zona del territorio mexicano.

Si bien hasta el momento la Fiscalía no ha develado detalles sobre la línea de investigación de este caso, sin embargo, ha sido asociado con la disputa de territorios entre las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

