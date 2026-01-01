¿Se acabó el amor? Milett Figueroa pasó Año Nuevo SIN Marcelo Tinelli y crecen rumores de posible RUPTURA

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde el inicio de su romance, Marcelo Tinelliy Milett Figueroa, han convivido con los constantes rumores de una posible ruptura, sin embargo, siempre han demostrado estar más unidos que nunca. Aunque, en la celebración de Año Nuevo, la modelo peruana sorprendió al no pasar dicha fecha importante con el argentino.

Milett Figueroa celebra Año Nuevo sin Tinelli

La despedida del 2025 y la llegada del 2026 es un festejo importante a nivel mundial en el que diversas personas deciden disfrutarlo junto a los seres que más aman, pero esta vez Milett Figueroa volvió a acaparar el ambiente mediático tras no pasar este día junto a su pareja Marcelo Tinelli.

Ese detalles ha generado una serie de rumores entre sus seguidores quienes comenzaron a especular un posible distanciamiento con la figura televisiva e inclusive una posible ruptura.

Ello creció más con el mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a un carrete de fotografías donde se le observa luciendo un vestido dorado y festejando el Año Nuevo junto a su inseparable madre Marta Valcárcel.

En su mensaje de fin de año, la ex chica reality resalta tener confianza y a festejar los pasos que las personas dan en su vida. Así como elegir lo que hace bien a nuestro corazón enfatizando en vivir el presente siendo agradecidos.

"Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud. Que no falten las risas, los sueños, los aprendizajes y la gente linda en el camino." se lee en el inicio de la descripción del post.

¿Cómo pasó el Año Nuevo Marcelo Tinelli?

Por su parte, Marcelo Tinelli recibió el año 2026 junto a su numerosa familia y sin la presencia de su amor Milett. De acuerdo a las imágenes que compartió en sus redes sociales se evidencia que pasó esta fecha festiva lejos de la también actriz peruana.

Marcelo Tinelli celebrando Año Nuevo junto a sus hijos

Un dato relevante es que, el argentino no tuvo algún tipo de comentario respecto a las publicaciones de su pareja lo que refuerza aún más los rumores de un posible distanciamiento entre ambos.

Es así como, luego de observar que Milett Figueroa no celebró la llegada del Año Nuveo 2026 junto a su pareja Marcelo Tinelli, entre los seguidores de ambos se incremenataron los rumores de un posible distanciamiento e inclusive una ruptura.