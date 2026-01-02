ANGR exige al Gobierno de José Jerí redoblar acciones contra crímenes en Pataz

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó los asesinatos de tres personas en la provincia de Pataz, en La Libertad, luego de un enfrentamiento armado en una bocamina.

Responsabilizan al Ejecutivo

El organismo sostuvo que el ataque que dejó también a 7 personas desaparecidas, evidencia el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en distintas zonas del país.

"Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo central, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas", indicaron.

Es por ello que exigieron al Ejecutivo acciones inmediatas para frenar esta clase de actos registrados en Pataz, por lo que pidieron se intervenga integralmente la provincia, se fortalezca la Policía Nacional, se articule el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales, así como medidas firmes contra la impunidad.

"La seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabar de manera coordinada, pero no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que sigue cobrando vidas", señalaron.

3 muertos y 7 desaparecidos

Un nuevo ataque en contra de trabajadores mineros ha sido perpetrado en Pataz dejando como saldo a tres personas asesinadas y siete desaparecidos, según información preliminar.

El alcalde Aldo Mariños dio a conocer la noticia luego de ser notificado por la autoridad policial a solo una hora antes de que finalizará el año 2025.

"Por parte de la Policía Nacional del Perú, hasta medianoche me dijeron que ellos habían recibido tres muertos y habrían siete desaparecidos", anunció Mariños.

Sin embarga, la cifra aún no ha sido precisada. Algunos medios locales informan que la cifra final del crimen ascendería hasta 13 víctimas mortales y dos personas desaparecidas. Los detalles del crimen aún se determinarán.

El ataque habría ocurrido dentro de la concesión de la minera Grande, según detalló la autoridad edil. Mariños extiende el llamado para que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Interior (Mininter) para que ingresen a la zona y profundicen respecto a este atentado. "Que hagan una investigación con servicio de inteligencia", precisó.

Aún no se ha detallado con precisión si se tratarían de mineros formales, artesanales o informales; sin embargo, según las evidencias presentadas ante el alcalde Mariños se tratarían de mineros artesanales.

Es por ello que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió al gobierno de José Jerí tomar acciones concretas en Pataz tras el asesinato de tres personas y la desaparición de otras 7.