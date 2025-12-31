Fallece querido ACTOR de 'The Wire' tras su "lucha contra una breve enfermedad": Fans lamentan su pérdida

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lamentable pérdida en Hollywood! Se confirmó el fallecimiento del querido actor de 'The Wire' y 'Veep' a los 71 años de edad. Según su representante, el artista perdió la vida tras su lucha contra "una breve enfermedad".

Murió el actor Isiah Whitlock Jr.

A víspera de Año Nuevo se anunció la muerte del actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., reconocido por interpretar al senador Clay Davis en la aclamada serie de HBO 'The Wire'. Fue su agente, Brian Liebman, quien dio a conocer la noticia, a través de un mensaje en sus redes sociales.

En el comunicado indicó, con gran pesar y acompañándolo con una foto, que el deceso de Isiah ocurrió el martes 30 de diciembre, y su partida se dio en paz en Nueva York, tras una valiente batalla contra una breve enfermedad, sobre la que no han trascendido más detalles.

"Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron, fue un actor brillante, aún mejor persona", señaló su representante en Instagram.

Finalmente, describió a Whitlock como un profesional brillante y una persona excepcional cuya memoria será "una bendición eterna" para quienes tuvieron el privilegio de conocerle. "Nuestros corazones están destrozados. Se le echará mucho, mucho de menos", concluyó Liebman.

Amigos y familiares expresan su pesar

Amigos y familiares no tardaron en lamentar la muerte del actor, quien, a lo largo de cinco décadas de carrera, participó en películas de Martin Scorsese (Goodfellas), Pixar (Cars 3, Lightyear) y en varios proyectos de Spike Lee como 5 Sangres y 25th Hour. También formó parte de la comedia política Veep, donde encarnó al secretario de Defensa George Maddox.

Incluso, el director de cine y guionista estadounidense Spike Lee, con el que Whitlock trabajó en varias ocasiones, lanzó un mensaje en sus redes, expresando sus condolencias a los deudos del artista, a quien le guardaba un gran cariño.

"Hoy me he enterado de la muerte de mi queridísimo amigo Isiah Whitlock. Que Dios le bendiga", se lee en el mensaje subido en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, su colaboración con el director abarcó títulos fundamentales como 'Infiltrado en el KKKlan', 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', 'La última noche' o 'Chi-Raq'.

Trayectoria artística de Isiah Whitlock Jr.

Nació el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Isiah trabajó duró para conseguirse un lugar respetable en la industria del cine y la televisión. Su primer rol importante en televisión fue en la serie policial 'Cagney & Lacey'.

Además, durante años interpretó varios papeles en 'La Ley y el Orden', 'La Ley y el Orden: Unidad de Víctima Especiales' y 'La Ley y el Orden: Intento Criminal'. Sin embargo, el personaje que lo inmortalizaría para siempre en este formato es R. Clayton "Clay" Davis en la famosísima 'The Wire'.

Es así que otro talento se apaga en Hollywood. Se confirmó la muerte del actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., presente en numerosas películas de culto y gran colaborador de Spike Lee y otros grandes cineastas.