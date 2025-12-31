¿Indirecta a Jefferson Farfán? Darinka Ramírez lanza IMPENSADO mensaje tras anunciar su segundo embarazo

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡A solo horas de cerrar el 2025! Darinka Ramírez sigue remeciendo la farándula peruana y no solo con su anuncio de estar embarazada por segunda vez, sino por lanzar un inesperado mensaje en sus redes sociales, que causó gran revuelo entre sus seguidores.

¿Darinka Ramírez lanza indirecta a Jefferson Farfán?

A víspera de celebrarse Año Nuevo, los peruanos se encuentran pendientes sobre las actividades de los personajes del espectáculo nacional, entre ellos, Darinka Ramírez, quien sacudió el medio artístico, al anunciar hace solo unas semanas, que estaba en la dulce espera de su segundo bebé, manteniendo en reserva la identidad de quién sería el padre, el hombre que le robó el corazón.

Como se recuerda, la empresaria e influencer a ya tiene una hija con el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien vivió un conflicto legal por la pensión de la menor. Sin embargo, todo parece indicar que esta vez está tranquila con su nueva pareja y según detalló en sus redes sociales, le habría demostrado con hechos cuánto la ama a ella como a su pequeña Luana.

En medio de ese anuncio y tras los preparativos para recibir el 2026, Darinka reapareció en su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de reflexión y fortaleza personal, que muchos internautas han calificado como una "indirecta directa" para la 'Foquita' Farfán.

La reflexión de Darinka Ramírez en redes

Pues bien, a través de un video en su cuenta de TikTok, como una forma de despedirse y reflexionar sobre todo lo que vivió en este 2025, Darinka Ramírez publicó un video cargado de nostalgia y esperanza, donde comparó su situación actual con la del año anterior.

En primer lugar, precisó que ha aprendido a curar sus heridas y que era momento de aprender a soltar aquello que solo le hacía daño en la vida. Asimismo, resaltó que este nuevo año estará llena de amor y momentos en familia.

"Pasamos el año pasado, un año nuevo solas, tratando de sanar heridas que no entendía y Lu enfermita. Ahora recibiremos un año totalmente distinto como familia, llenas de amor y entendiendo que debemos soltar para que llegue algo mucho mejor", se lee en el mensaje de la chalaca.

Pese a que no indicó que sería un mensaje directo al '10 de la calle', los usuarios de la popular plataforma china no tardaron en vincularlo al recordar las entrevistas pasadas de Darinka, en que detallaba que le pedían mantener un perfil bajo cuando estaba embarazada de su pequeña Luana.

Es así como los términos de "sanar heridas" y la necesidad de "soltar" no pasaron desapercibidos por los seguidores de Darinka Ramírez tras su difusión de un video en redes sociales con su mensaje de reflexión por finalizar el 2025. El anuncio no tardó en ser vinculado con su pasado con el exfutbolista Jefferson Farfán.