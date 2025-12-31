Christian Cueva 'parcha' a 'La Mackyna' tras referirse sobre Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema conmigo y mi mujer?"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo del huracán luego que se filtrara un audio en el que se comunicó con el panelista del programa de YouTube 'Chimi Churri', Mack Songhurst conocido como 'La Mackyna'. La conversación se exacerbó tras haber insultos y amenazas por parte del futbolista.

Christian Cueva arremete contra 'La Mackyna'

A raíz de los comentarios vertidos por parte del integrante del espacio digital en referencia a la relación que el flamante refuerzo del club Juan Pablo II sostiene con la cantante Pamela Franco, Aladino no tuvo mejor opción que 'parchar' de una al también deportista y aclararle algunas cosas con él.

Sucede que el exintegrante de 'La Casa de la Comedia' realizó comentarios sobre el polémico yape de 280 soles que tanto Cueva como la cantante chimbotana ironizaron en el reciente videoclip de su tema a dúo 'El perro del hortelano'.

Songhurst fue quien en su programa presentó la acalorada llamada telefónica que sostuvo con 'Aladino', fue este último quien lo contactó insistentemente, que de acuerdo a 'La Mackyna', lo contactó hasta en seis oportunidades exponiendo la molestia del jugador por las opiniones que realizó sobre su vida privada.

"Aló, te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conc**** reconc****. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conc****", se oye expresar al habilidoso volante tras la difusión del audio.

Además, Mack aseguró que estas amenazas e insultos vertidos por 'Cuevita' continuaron en la llamada y también a través de mensajes vía WhatsApp. Inclusive en esta ofuscada comunicación el exfutbolista de la selección peruana incluyó a Norma Ascue, pareja del panelista quien también, en palabras del enamorado de Pamela Franco, también realizó comentarios.

"No te he denunciado, no le he denunciado a tu mujer porque pierdo el tiempo (...) yo pensaba que tú como hombre vas a parchar", sostuvo 'Cuevita'.

'La Mackyna' responde a Christian Cueva

Lejos de amilanarse por lo manifestado por Christian Cueva, 'La Mackyna' no se quedó callado y le lanzó un fuerte mísil sin titubeos a la actual pareja de Pamela Franco.

"Ahí te das cuenta su nivel de cultura. O sea mi mujer qué es, una llanta o qué, para parcharla A mí me sientan en este programa porque hago un comentario y se hace viral (...) el bandido no es el que menta la madre, el que amenaza, el que habla grueso", sostuvo.

A raíz de los comentarios realizado por 'La Mackyna' sobre Christian Cueva y Pamela Franco, el futbolista se comunicó con él vía llamada telefónica en la que lanzó amenazas e insultos, pero el panelista de 'Chimi Churri' también le respondió tajantemente.