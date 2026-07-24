Janet Barboza aconseja a Yahaira en medio de presunta conciliación con Magaly: "La dignidad no tiene precio"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza sorprendió al dedicarle un contundente consejo a Yahaira Plasencia durante su reciente visita a "América Hoy", en medio de las versiones sobre una posible conciliación con Magaly Medina. La conductora aprovechó la presencia de la salsera para pedirle que priorice su dignidad antes de tomar cualquier decisión relacionada con el proceso judicial que ambas mantienen.

El consejo de Janet a Yahaira

La cantante llegó al magazine para interpretar algunos de sus temas y conversar sobre el momento que atraviesa en su carrera. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando el panel abordó la demanda que Yahaira interpuso contra Magaly Medina en 2024 y la reciente reunión que ambas sostuvieron con el objetivo de explorar un posible acuerdo.

En ese contexto, Janet Barboza tomó la palabra y destacó el crecimiento profesional de la intérprete. A partir de esa reflexión, consideró importante recordarle que existen aspectos personales, como la dignidad, que no deberían ponerse en negociación, incluso cuando existe la posibilidad de resolver un conflicto mediante una conciliación.

"Has llegado hasta aquí de forma exitosa, lo has hecho bien, ha sido un gran trayecto. La dignidad no tiene precio , no transes con lo que tiene que ver con la dignidad", expresó la 'Rulitos'.

Asimismo, la conductora dejó entrever que, desde su perspectiva, una persona que considera haber sido afectada por comentarios que dañaron su imagen debe evaluar cuidadosamente si corresponde aceptar unas disculpas después de todo lo ocurrido.

"Porque creo que cuando una persona te difama y te dicen las cosas que a ti te han dicho, no merece la pena siquiera que te sientes a escuchar un tipo de disculpa", agregó.

Yahaira abre la posibilidad de conciliar con Magaly

Días antes, Yahaira Plasencia había revelado que el proceso judicial contra Magaly Medina continúa y que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral. No obstante, confirmó que ambas sostuvieron una conversación privada con la intención de encontrar una salida consensuada que resulte satisfactoria para las dos partes y permita poner fin al conflicto por la vía de la conciliación.

"La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos", reveló a Trome.

Pese a las especulaciones, la salsera reiteró que su principal interés no es obtener una compensación económica. Según explicó, su objetivo es recibir las disculpas correspondientes. "He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario", sentenció.

Es así que, mientras el proceso judicial continúa y las conversaciones para una eventual conciliación siguen abiertas, las palabras de Janet Barboza añadieron un nuevo elemento al debate. Ahora, la decisión final dependerá de Yahaira Plasencia y de los términos que ambas partes logren acordar para poner fin al conflicto con Magaly Medina.