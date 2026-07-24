Familiar de 'La Chocolatita' revela que sus celulares desaparecieron tras su muerte: "Ahí estaban las citas"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte de Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', continúa generando interrogantes. En medio de las diligencias por esclarecer lo ocurrido en una vivienda de La Planicie, en La Molina, un familiar de la modelo denunció públicamente que los dos celulares que llevaba consigo desaparecieron, por lo que pidió que este hecho también sea investigado por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la Raiza Martínez?

El tío materno de la joven, Víctor Copa, explicó que la familia comenzó a buscarla luego de notar que no regresó a casa, una situación que consideraron inusual. Sin embargo, tras conocerse el hallazgo de su cuerpo sin vida, aseguró que entre las pertenencias recuperadas no figuraban los dos iPhone que ella utilizaba diariamente, lo que despertó nuevas sospechas.

Según relató el familiar, esos equipos podrían contener información importante sobre las últimas personas con las que Raiza Martínez tuvo contacto, así como registros de reuniones y conversaciones previas a su fallecimiento. Por ese motivo, expresó su preocupación por la desaparición de ambos dispositivos y pidió que las investigaciones determinen qué ocurrió con ellos antes del hallazgo.

"Lo que pasa es que han escondido los iPhones, donde estaban las citas para encontrarse y las reuniones que tenían siempre. Seguro han peleado, ¿cómo habrá sido? No sé", expresó.

Durante la cobertura del caso, se precisó que el parte policial sí consignaba el hallazgo del Documento Nacional de Identidad de la modelo dentro de una cartera roja encontrada en la habitación. No obstante, el tío insistió en que los teléfonos no aparecieron junto con el resto de sus pertenencias, manteniendo firme su denuncia sobre la ausencia de esos objetos.

Además, la familia cuestionó la demora con la que, según afirmó, la Policía les comunicó oficialmente el fallecimiento de Raiza Martínez. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, sus allegados esperan que también se determine el paradero de los celulares, al considerar que podrían aportar elementos relevantes para reconstruir sus últimas horas.

"La comisaría recién nos ha comunicado a las dos de la tarde, después de que nosotros hemos ido varias veces (...) una o dos de la mañana llegaba a la casa. Pero no llegaba cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Al día siguiente comenzamos a buscar", declaró para ATV.

Es así que, la denuncia sobre la desaparición de los celulares de Raiza Martínez suma un nuevo elemento a las investigaciones por su muerte en La Molina. Mientras las autoridades continúan con las diligencias, la familia espera respuestas tanto sobre las circunstancias del fallecimiento como sobre el paradero de los dispositivos, considerados piezas potencialmente relevantes para esclarecer el caso.